Ехал семь часов, чтобы застрелить: новые подробности убийства украинской беженки в США

Екатерина Товмаш родилась в Белой Церкви Киевской области / © из соцсетей

В США убили 21-летнюю беженку из Украины: девушку застрелили в постели на глазах у младших братьев. Трагедия произошла утром 14 февраля в штате Северная Каролина. Бывший парень украинки преодолел сотни километров, чтобы ворваться в ее дом и расстрелять девушку и ее нового партнера.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию округа Мур и брата погибшей Михаила Товмаша.

Новые подробности кровавой расправы

Сообщение о стрельбе в городе Васс поступило правоохранителям около 07:45. На месте происшествия детективы обнаружили тела 21-летней украинки Екатерины Товмаш и ее парня, 28-летнего Мэтью Уэйда из штата Миссисипи.

По словам брата погибшей, подозреваемый — 25-летний Калеб Гайден Фосно из Огайо — готовился к преступлению заранее. Он ехал семь часов, чтобы добраться до дома, где Екатерина жила вместе с отцом и младшими братьями и сестрами.

«Он заставил одного из детей разбудить Екатерину, а затем застрелил ее прямо в постели. Мэть, спавший рядом, также был убит», — рассказал Михаил Товмаш в своем Instagram.

Задержание убийцы

После совершенного Фосно пытался скрыться, однако благодаря слаженной работе правоохранителей разных штатов его задержали в тот же вечер. Следователи подтвердили, что мотивом могли стать прошлые отношения: Калеб раньше встречался с Екатериной.

Калеб Гайден Фосно / Фото местной полиции

Шериф округа Мур назвал событие «трагической и бессмысленной утратой жизни». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

«Это трагическая и бессмысленная потеря жизни. Наши сердца с семьями жертв в это тяжелое время. Мы благодарны за скорую координацию и помощь наших правоохранительных партнеров в задержании этого лица», — прокомментировал убийство шериф округа Мур.

Что известно о погибшей паре

Позже полиция обнародовала имена убитых — это 21-летняя Екатерина Товмаш и 28-летний Мэтью Уэйд из штата Миссисипи.

Парень Екатерины Мэтью спал возле нее, и его тоже убили.

Убитый друг украинки был солдатом американской армии, которого звали Мэтью Уэйд.

«Кейт была украинской беженкой, полной жизни, всегда помогала другим и заботилась о своих младших сестрах, которые были в доме во время нападения. Мэтью из Миссисипи был преданным солдатом армии в Форт-Брэгге с большими мечтами путешествовать по миру и сердцу, исполненному любви к своей семье, племянникам и племяннице», — написала пользовательница Стейси Динн Мур из Северной Каролины, которая, вероятно, знала погибшую пару.

Сбежала от войны, но не от домашнего насилия

Екатерина Товмаш родилась в Белой Церкви в Киевской области.

Девушка уехала в США в поисках безопасности после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ее брат Михаил, на момент трагедии находившийся на соревнованиях по реслингу, выразил глубокое отчаяние:

«Беженку, сбежавшую от войны в Украине в поисках безопасности в США, убили в собственном доме. Я благодарен только за то, что убийца не коснулся моих младших братьев и сестер, которые были дома в то время».

«Почивай с миром, Кейт»

Михаил Товмаш написал, что его убитая сестра Екатерина всегда была рядом с ним.

«Хотя я и злюсь, огорчаюсь и сержусь на Бога за то, что произошло, я благодарен, что убийца не коснулся ни одного из моих младших братьев и сестер, которые были дома в то время. Я знаю, что увижу ее снова. Покои с миром, Кейт», — добавил парень.

Второй случай за год

Это уже вторая громкая трагедия с украинскими беженцами в Северной Каролине за последнее время. В августе прошлого года штат всколыхнуло убийство 23-летней Ирины Заруцкой, которую в метро зарезал бездомный.

Убийство Екатерины Товмаш снова подняло вопросы безопасности женщин и проблемы преследования (сталкинга) в США, приводящие к роковым последствиям.