Ехал в Польшу, а теперь может сесть на 5 лет: что нашли в авто украинца (фото)

Пересечение границы

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На пункте пропуска «Корчева» польские таможенники обнаружили в багажнике 28-летнего украинца замаскированное чучело редкой черепахи.

Об этом сообщает RMF24.

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По данным правоохранителей, замаскированный экземпляр животного нашли среди вещей в багажнике легкового автомобиля, которым украинец въезжал в Польшу. Любых документов, подтверждающих законность происхождения и транспортировки черепахи, мужчина предоставить не смог.

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Белоголовая черепаха — редкий вид под угрозой исчезновения, который защищает международная конвенция CITES. Без специальных разрешений перевозить таких животных через границу запрещено.

Изъятое чучело направили на расследование. За незаконный ввоз защищенных видов в Польше грозит от трех месяцев до пяти лет тюрьмы.

Чучело белокочанной черепахи / © rmf24.pl

В таможенной службе подчеркивают, что правила конвенции CITES распространяются не только на живые животные и растения, но и на препарированные экземпляры, охотничьи трофеи и изделия из кожи, костей или зубов защищенных видов.

Чучело белокочанной черепахи / © rmf24.pl

Чучело белокочанной черепахи

Напомним, украинец с инвалидностью I группы Богдан Волошин провел двое суток в аэропорту Осло. Его не пустили на рейс Ryanair, потому что в билете не указали перевозку кресла колесного.

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