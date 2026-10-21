- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Ехал в Польшу, а теперь может сесть на 5 лет: что нашли в авто украинца (фото)
Украинец ехал в Польшу, но находка в багажнике может отправить его за решетку.
На пункте пропуска «Корчева» польские таможенники обнаружили в багажнике 28-летнего украинца замаскированное чучело редкой черепахи.
Об этом сообщает RMF24.
По данным правоохранителей, замаскированный экземпляр животного нашли среди вещей в багажнике легкового автомобиля, которым украинец въезжал в Польшу. Любых документов, подтверждающих законность происхождения и транспортировки черепахи, мужчина предоставить не смог.
Белоголовая черепаха — редкий вид под угрозой исчезновения, который защищает международная конвенция CITES. Без специальных разрешений перевозить таких животных через границу запрещено.
Изъятое чучело направили на расследование. За незаконный ввоз защищенных видов в Польше грозит от трех месяцев до пяти лет тюрьмы.
В таможенной службе подчеркивают, что правила конвенции CITES распространяются не только на живые животные и растения, но и на препарированные экземпляры, охотничьи трофеи и изделия из кожи, костей или зубов защищенных видов.
Напомним, украинец с инвалидностью I группы Богдан Волошин провел двое суток в аэропорту Осло. Его не пустили на рейс Ryanair, потому что в билете не указали перевозку кресла колесного.