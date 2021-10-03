Ехал в вентиляционной кабине трейлера с овощами: СМИ рассказали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Политику помог пересечь границу водитель трейлера, который якобы имел проблемы с укранским законом.
Грузинские СМИ рассказали интересные подробности въезда Михэила Саакашвили. Якобы политик пересек грузинскую границу, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера с овощами.
Об этом сообщает CNews.
Саакашвили помог пересечь границу водитель трейлера Ельгуджа Цомая. Ему также принадлежит квартира, где был арестован экс-президент Грузии.
В издании утверждают, что грузовик прибыл в порт города Поти паромом из Украины. Всю дорогу Сааакашвили провел в вентиляционной кабине трейлера. Затем Ельгуджа сменил машину и на собственном автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Отмечается, что видео о прибытии в Грузию было снято Саакашвили уже в Тбилиси.
В издании отрицают, что экс-президент находился в стране четыре дня. Также отмечается, что в Ельгуджи Цомая раньше были проблемы с украинскими правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили.
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