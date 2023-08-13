Ехала многодетная семья из Украины: подробности страшного ДТП в Австрии, в котором погибли 4 человека

В ДТП выжили отец, мать и ребенок.
В Австрии в смертельном ДТП погибли четверо украинцев. Оказалось, что в микроавтобусе ехали члены одной семьи, из-за аварии погибли двое детей, их бабушка и дедушка.
Об этом пишет Kleine Zeitung.
В субботу утром на автобане A 5 возле Гавайнстали (район Мистельбах) произошло ДТП. В аварию попала семья из семи человек из Украины. За рулем микроавтобуса находился отец погибших детей. Погибшими оказались семимесячный и трехлетний ребенок, а также их бабушка и дедушка. Ребенок 2009 года рождения, 40-летний отец и 30-летняя мать выжили, получив незначительные травмы.
По данным СМИ, около 7.00 утра в субботу автомобиль занесло вправо, он съехал на насыпь, пробил изгородь моста и, опрокинувшись несколько раз, остановился на обочине внизу. Водитель утверждал, что немного вздремнул.
Семья имеет вид на жительство в Польше и ехала в микроавтобусе с польскими номерными знаками. Пострадавшим, как и работникам экстренных служб, была оказана психологическая помощь.
Напомним, в Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП.
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