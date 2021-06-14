Ехали в Чехию: стали известны подробности смертельной аварии с украинцами в Румынии

Увеличилось количество погибших в результате аварии автобуса в Румынии 14 июня.

В смертельном ДТП автобуса, в салоне которого были в основном украинцы, погибли уже два человека. На месте аварии сразу погиб гражданин Украины, еще одна украинка умерла в больнице. Предварительно, авария произошла, потому что микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, который двигался впереди.

Об этом рассказал временный поверенный в делах Украины в Румынии Паун Роговей на телеканале "Украина 24".

По его словам, в больнице города Арад находятся еще двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Другие пассажиры в удовлетворительном состоянии.

Он также уточнил, что сама авария произошла рано утром 14 июня на трассе "Дева — Нэдлак" вблизи с Венгрией. Автобус ехал из Украины через территорию Румынии в Чехию.

"В автобусе вместе с водителем находились 16 граждан Украины, один гражданин Молдовы. Водитель не справился с управлением, столкнулся с грузовым транспортным средством, ехал впереди", — сказал он.

Как сообщалось, микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе А1, на выезде в Венгрию, вблизи пограничного пункта в Надлаци. В микроавтобусе было 16 человек из Украины и один человек из Молдовы. По информации СМИ Румынии, микроавтобус врезался в фуру, которая стояла на полосе для аварийной остановки.

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