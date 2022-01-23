Экипаж не может оставаться на ночь: Lufthansa изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФ

Экипаж не может оставаться на ночь: Lufthansa изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФ

По словам Войцицкой, авиакомпания отказалась компенсировать любые расходы, несмотря на то, что пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов самолет.

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график своих рейсов в Киев из-за угрозы возможного нападения России на Украину.

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Об этом сообщила в Facebook экс-нардеп Виктория Войцицкая, которая не смогла вылететь из Мюнхена запланированным вечерним рейсом.

"В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь" — только-что нам объяснили причину переноса рейса с 21:00 вчера на 06:00 сегодня", — написала она.

В комментариях Войцицкая отметила, что в самолете еще раз повторили, что компания не может оставлять самолет на ночь в Украине из-за политического напряжения. "И это не паника, а констатация новых реалий", – добавила она.

Напомним, что Россия напала на Украину еще в 2014 году. В это время, так называемые "зеленые человечки", российские военные без шевронов зашли в Крым и оккупировали украинскую территорию. Также РФ ударила по Донбассу и создала там вооруженные, террористические группировки "ЛНР" и "ДНР", которые до сих пор контролируют часть Восточной Украины.

Ситуацию, сложившуюся в конце 2021-го, западные военные эксперты называют самой напряженной за последние семь лет. Россия сосредоточила 150-тысячное войско возле украинской границы и поставила ряд ультиматумов США. В случае их невыполнения президент РФ Владимир Путин обещает "военно-технический ответ".

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