Экипаж нового корвета, который строит Турция для Украины, уже проходит подготовку — представитель ВМС ВСУ

Дмитрий Плетенчук сообщил, что сотрудничество с Турцией в оборонной сфере началось еще до начала полномасштабной войны.

Украина уже готовит экипаж для нового корвета Военно-морских сил ВСУ "Гетман Иван Мазепа", который сейчас находится в процессе строительства в Турции.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

"Военно-морские силы всегда тесно сотрудничали с представителями Турецкой Республики в оборонной сфере. Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях", – рассказал Дмитрий Плетенчук.

Спикер не рассказал подробностей относительно того, где именно и какую подготовку проходят украинские моряки ВМС.

Плетенчук также напомнил, что бригады морской авиации ВМС успешно используют и другие изделия турецкого военно-промышленного комплекса – ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar.

"Мы работаем с представителями этой страны достаточно плодотворно и давно. Еще до начала полномасштабного вторжения начали это делать", — подчеркнул спикер.

Дмитрий Плетенчук также рассказал о возможных угрозах моря со стороны россиян.

"Тенденция сохраняется. Сейчас Черное море уже фактически четвертые сутки свободно от присутствия там российских кораблей, а в Азовском море продолжает дежурить одна единица к северу от так называемого Крымского моста", – сообщил он.

Такая ситуация, пояснил спикер, усложняет процедуру подготовки к обстрелам с российских морских ракетоносителей, которые сейчас постоянно находятся в восточной части Черного моря, то есть почти на максимально возможном расстоянии от позиций ВСУ и украинских населенных пунктов. Плетенчук также добавил, что Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее получать информацию о выходе российских кораблей в море и их передвижении.

По словам спикера, ситуация с российскими кораблями в Средиземном море "вообще интересная". Некоторое их количество, входящее в состав ЧФ РФ (которій уместнее было бы называть флотилией после потери флагмана – крейсера "Москва"), не смогло вернуться в порты приписки после начала полномасштабного вторжения. Так произошло из-за того, что Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей ВМС РФ, как страны, находящейся в состоянии военного конфликта, что предусмотрено Международной Конвенцией Монтре.

"Конечно, из той акватории нанести огневое поражение по территории Украины для врага фактически невозможно. Такой практики не было. Потому что для этого российские ракеты должны пересечь воздушное пространство стран НАТО, а это, согласно международному праву, фактически является таким прецедентом, который может трактоваться как нападение. Поэтому таких случаев не было", – объяснил Плетенчук.

Также стало известно, что сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. Сообщается, что в программе визита предусмотрено посещение верфей, где строятся корветы для ВМС Украины, а также встреча с представителями турецких оборонных компаний.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, чтобы лидеры государств обсудят Формулу мира, организацию Саммита мира, безопасность судоходства в Черном море, глобальную продовольственную стабильность, а также освобождение удерживаемых РФ украинских пленных и политических заключенных.

Напомним, новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" уже спущен на воду в Турции. Это первый корабль такого класса для Военно-Морских сил Украины.

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