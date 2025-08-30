Экипаж самолета связал пьяного пассажира, который грубо оскорбил стюардессу

Самолет / © Pixabay

На рейсе Emirates Newcastle-Dubai нетрезвый пассажир устроил скандал после отказа в еще одном напитке. Он оскорблял стюардессу и угрожал другим путешественникам, пока экипаж и пассажиры не скрутили его и не связали пластиковыми стяжками.

Об этом пишет издание Daily Mail

Инцидент произошел 27 февраля 2023 года и был снят на видео. Кадры показывают, как спор перерос в скандал прямо во время полета, оставив других пассажиров шокированными, пока мужчина агрессивно нападал на членов экипажа.

По словам пассажирки Индии Шервин, 20 лет, мужчина был явно пьян и с каждым часом вел себя «все громче и агрессивнее». Примерно через четыре часа полета стюардесса отказала ему в выпивке, объяснив, что он уже находится в состоянии опьянения. Это спровоцировало у него приступ ярости.

Мужчина начал оскорблять бортпроводницу и даже угрожал другому пассажиру «стереть улыбку с лица». Другие путешественники вмешались, когда он «совсем вышел из-под контроля», после чего персонал повалил его на пол и связал руки пластиковыми стяжками.

Шервин вспоминает: «Это был страшный и сюрреалистический опыт, особенно в замкнутом пространстве на высоте тысяч метров. Он продолжал кричать и ругаться даже тогда, когда его уже прижали к полу».

По ее словам, большую часть полета атмосфера была вполне спокойной. Но после отказа в еще одном напитке мужчина начал скандал. «Он кричал, оскорблял экипаж, называя стюардессу „глупой с***“. Даже когда его уже связали, он продолжал кричать и нецензурно ругаться», — добавила пассажирка.

Она также отметила отвагу экипажа и пассажиров: «Персонал действовал очень слаженно под давлением. Я была горда, что мой папа и другие пассажиры быстро отреагировали и помогли защитить людей вокруг».

После приземления в Дубае мужчину передали местной полиции. Представитель Emirates подтвердил инцидент:

«Мы можем подтвердить, что 27 февраля 2023 года на рейсе EK036 из Ньюкасла в Дубай произошел инцидент с неуправляемым пассажиром. Он был связан экипажем, а по прибытии передан властям. Безопасность наших пассажиров и команды — абсолютный приоритет, и мы никогда не будем идти на компромиссы в этом вопросе».

Этот случай произошел через несколько недель после другого инцидента на рейсе Ryanair, когда 12 августа 2023 года во время полета из Лондона-Станстеда в Лиссабон разразилась драка, которую, по данным СМИ, спровоцировал плач ребенка. Пассажиры начали кричать друг на друга, а дети плакали на фоне.

В какой-то момент один мужчина был вынужден физически сдерживать другого буквально рядом с матерью, которая пыталась успокоить своего напуганного малыша. Свидетели рассказали, что ситуация вышла из-под контроля уже после приземления в Лиссабоне, когда самолет подъехал к воротам. Полиции пришлось штурмовать борт, и пассажиров удерживали внутри около часа, пока восстанавливали порядок.

В Ryanair подтвердили инцидент

«Экипаж рейса из Станстеда в Лиссабон вызвал полицию после того, как двое пассажиров вели себя агрессивно. Самолет встретили правоохранители, и эти лица были выведены. В Ryanair действует политика нулевой толерантности к неправомерному поведению пассажиров. Мы и в дальнейшем будем принимать решительные меры для обеспечения безопасности пассажиров и команды».

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ одна из пассажирок набросилась с кулаками на двух стюардесс. После вмешательства других пассажиров и бортпроводника хулиганку удалось утихомирить.