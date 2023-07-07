Экипаж высадил 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжел, чтобы взлететь: как это возможно

Рейс британской авиакомпании easyJet, летевший с острова Лансароте в Великобританию, был задержан почти на два часа. Еще до взлета 19 пассажиров были вынуждены сойти с самолета.

Об этом пишет BBC.

В ночь на 6 июля пассажиры самолета авиакомпании easyJet должны были вылететь с острова Лансароте в Великобританию в 21:45.

Прождав больше часа, пилот сообщил путешественникам, что подняться в воздух невозможно.

"Этот самолет тяжелый в сочетании с довольно короткой взлетно-посадочной полосой и текущими неблагоприятными условиями здесь, на Лансароте, означает, что самолет не может взлететь. Есть много факторов, влияющих на полет — очень жарко, ветер не фантастический, направление не очень удачное", – заявил пассажирам пилот самолета.

Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации оказалось высадить часть пассажиров из самолета.

"Если это возможно, я хотел бы попросить до 20 добровольцев отказаться от полета в Ливерпуль сегодня вечером", — продолжил пилот.

Туристам была предложена компенсация до 500 евро. Такие люди нашлись.

Компания easyJet подтвердила, что 19 пассажиров рейса EZY3364 из Лансароте в Ливерпуль согласились лететь более поздним рейсом, поскольку самолет превысил весовые ограничения из-за погодных условий.

Остальные пассажиры вылетели в Британию и самолет успешно приземлился.

Напомним, трагический инцидент произошел во время рейса авиакомпании LOT из Чикаго в Краков. Погибла одна из пассажирок. Самолет не прекратил полета и долетел до места назначения.

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