Экивоки в разные стороны: дипломат объяснил позицию Эрдогана по падению ракет в Польше

По мнению экс-министра иностранных дел Украины, президент Турции хочет получать "бонусы" от обеих сторон — России и стран Запада.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, почему президент Турции Реджеп Эрдоган выразил сомнение в причастности России к падению ракет в Польше.

Свое мнение бывший глава МИД высказал в интервью на сайте obozrevatel.

Как известно, после ракетного инцидента в Польше Эрдоган заявил, что "уважает заявления России".

По словам украинского дипломата, этим заявлением президент Турции пытается демонстрировать свою равноудаленность по поводу войны в Украине, чтобы получать от этой посреднической роли бонусы как с российской, так и с западной стороны.

Также читайте Падение ракеты в Польше: Боррель заявил о вине России

"Думаю, ему совсем не сложно заявить, что это не Россия, что на самом деле здесь российского следа нет. Для того чтобы, в частности, продемонстрировать свое равноудаленность и миротворчество. Но это неудивительно. Он делает экивоки то в украинскую, то в российскую сторону, когда ему это выгодно”, – объяснил Огрызко.

Также эксминистр отметил, что в заявлениях Эрдогана не следует надеяться на особую честность.

"Все подчинено его личным интересам, а не потому, что отвечает действительности", — подчеркнул Владимир Огрызко.

Напомним, после массированного российского ракетного удара 15 ноября на территории Польши погибли два человека.

Читайте также: