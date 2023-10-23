Экоактивистка Грета Тунберг поддержала Сектор Газа: Израиль отреагировал

Министерство образования Израиля удалило упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая поддержала палестинцев в Секторе Газы.

Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на заявление министерства.

"ХАМАС — террористическая организация, которая уничтожила и убила 1 400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похитила более 200 человек в Газу. Эта позиция лишает ее (Грэту Тунберг — ред.) права быть образцом моральных и образовательных ценностей. Она больше не имеет права использоваться как модель для вдохновения и обучения израильских студентов", — заявило Министерство образования Израиля.

20 октября Грета Тунберг опубликовала фото в поддержку палестинцев в Газе, а также заявила: "Мир должен высказаться, требуя немедленного прекращения огня, справедливости и свободы палестинцев и всех пострадавших гражданских".

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг 20 октября объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газы и призвала к прекращению огня.

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