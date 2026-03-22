Экологическая катастрофа близко: ученые бьют тревогу из-за утечки радиации в Тихом океане

Ядерный могильный Рунит дал трещину

На тихоокеанском атолле Ениветок (Маршалловы острова) оказалась под угрозой разрушения массивная бетонная конструкция, известная как купол Рунит. Сооружение, сдерживающее более 120 тысяч тонн радиоактивных отходов , покрылось трещинами, а повышение уровня моря привело к проникновению грунтовых вод в кратер, что приводит к утечке токсичных веществ в окружающую среду.

О результатах последних исследований и угрозе масштабного радиоактивного загрязнения сообщает ScienceAlert.

Наследие американских ядерных испытаний

Огромный кратер на острове Рунит образовался в 1958 году в результате испытания 18-килотонной ядерной бомбы под кодовым названием «Кактус». В период с 1977 по 1980 годы американские военные в рамках очистки территории заполнили этот воронок зараженным грунтом и радиоактивными обломками, накрыв их бетонным куполом диаметром 115 метров.

Этот саркофаг создавался лишь как временное решение для хранения отходов от десятков ядерных испытаний, мощность некоторых из них в тысячу раз превышала взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Среди мусора содержится смертельное количество плутония-239 — компонента ядерного оружия, остающегося опасным более 24 000 лет.

Трещины, грунтовые воды и угроза климата

Главная проблема купола заключается в том, что его дно не имеет защитного покрытия и лежит на пористом коралловом осадке. Поэтому грунтовые воды уже проникают внутрь гробницы.

Схема могильника

Химикиня Колумбийского университета Ивана Николич-Гьюз во время сбора образцов почвы на острове лично зафиксировала трещины в куполе и обнаружила значительное количество радионуклидов за пределами саркофага.

«Учитывая, что уровень моря повышается, а штормы усиливаются, мы опасаемся, что целостность купола может оказаться под угрозой. Остров Рунит расположен примерно в 20 милях от мест, где живут люди, поэтому последствия могут быть разрушительными», — подчеркнула ученая.

Эксперты Министерства энергетики США еще в 2024 году провели расследование, подтвердившее: штормовые нагоны и постепенное повышение уровня моря являются главными факторами распространения радионуклидов через атолл. Большая часть острова Рунит возвышается над водой всего на 2 метра. Климатологи прогнозируют, что к 2100 г. уровень океана здесь может подняться на метр, что станет критическим испытанием для старого ядерного могильника.

Напомним, ядерная энергетика до сих пор вызывает острые споры: для одних это шанс получить чистую электроэнергию без вредных выбросов, для других — источник серьезных рисков из-за радиоактивных отходов . Реальность, как отмечают специалисты, значительно сложнее и не столь однозначна, как распространенные страхи.