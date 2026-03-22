Экологическая катастрофа близко: ученые бьют тревогу из-за утечки радиации в Тихом океане
Из-за глобального потепления, повышения уровня моря и появления трещин в конструкции ядерного могильника в океан начал проникать смертельно опасный плутоний-239.
На тихоокеанском атолле Ениветок (Маршалловы острова) оказалась под угрозой разрушения массивная бетонная конструкция, известная как купол Рунит. Сооружение, сдерживающее более 120 тысяч тонн радиоактивных отходов , покрылось трещинами, а повышение уровня моря привело к проникновению грунтовых вод в кратер, что приводит к утечке токсичных веществ в окружающую среду.
О результатах последних исследований и угрозе масштабного радиоактивного загрязнения сообщает ScienceAlert.
Наследие американских ядерных испытаний
Огромный кратер на острове Рунит образовался в 1958 году в результате испытания 18-килотонной ядерной бомбы под кодовым названием «Кактус». В период с 1977 по 1980 годы американские военные в рамках очистки территории заполнили этот воронок зараженным грунтом и радиоактивными обломками, накрыв их бетонным куполом диаметром 115 метров.
Этот саркофаг создавался лишь как временное решение для хранения отходов от десятков ядерных испытаний, мощность некоторых из них в тысячу раз превышала взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Среди мусора содержится смертельное количество плутония-239 — компонента ядерного оружия, остающегося опасным более 24 000 лет.
Трещины, грунтовые воды и угроза климата
Главная проблема купола заключается в том, что его дно не имеет защитного покрытия и лежит на пористом коралловом осадке. Поэтому грунтовые воды уже проникают внутрь гробницы.
Химикиня Колумбийского университета Ивана Николич-Гьюз во время сбора образцов почвы на острове лично зафиксировала трещины в куполе и обнаружила значительное количество радионуклидов за пределами саркофага.
«Учитывая, что уровень моря повышается, а штормы усиливаются, мы опасаемся, что целостность купола может оказаться под угрозой. Остров Рунит расположен примерно в 20 милях от мест, где живут люди, поэтому последствия могут быть разрушительными», — подчеркнула ученая.
Эксперты Министерства энергетики США еще в 2024 году провели расследование, подтвердившее: штормовые нагоны и постепенное повышение уровня моря являются главными факторами распространения радионуклидов через атолл. Большая часть острова Рунит возвышается над водой всего на 2 метра. Климатологи прогнозируют, что к 2100 г. уровень океана здесь может подняться на метр, что станет критическим испытанием для старого ядерного могильника.
Напомним, ядерная энергетика до сих пор вызывает острые споры: для одних это шанс получить чистую электроэнергию без вредных выбросов, для других — источник серьезных рисков из-за радиоактивных отходов . Реальность, как отмечают специалисты, значительно сложнее и не столь однозначна, как распространенные страхи.