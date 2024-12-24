Экологическая катастрофа набирает обороты: какую угрозу несет авария танкеров в Черном море

На сегодняшний день до сих пор остаются неизвестными точное количество мазута, остающегося в затонувшей части судна.

Мазут после аварии российских танкеров в Керченском проливе достиг российского города Анапа, а сами нефтепродукты продолжают вытекать из затонувшего судна.

Об этом сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По предварительным расчетам, нефтепродукты продолжают загрязнять Керченский пролив и побережье Крыма, однако "наблюдается постепенное перемещение загрязнения в восточном направлении к открытой акватории Черного моря".

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В последующие дни мазут под влиянием ветровых условий и течений начнет постепенно расширяться.

"К ключевым угрозам в этот период можно отнести загрязнение прибрежных природоохранных территорий Украины, в частности, территорий Опукского природного заповедника и ландшафтного парка "Мыс Такиль" в Крыму", — говорится в сообщении.

С 25 декабря из-за изменения синоптической ситуации прогнозируется постепенное движение нефтепродуктов в северо-западном направлении, что, вероятно, создаст потенциальную угрозу достижению мазутом южного побережья Крыма.

Напомним, после аварии двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа в Черном море. Выброс нефтепродуктов составил более 40 км вдоль береговой линии.

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