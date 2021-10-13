Экологическая катастрофа: у побережья Болгарии затонуло судно с ядовитым грузом

Экологическая катастрофа: у побережья Болгарии затонуло судно с ядовитым грузом

По версии властей, очередной член экипажа уснул.

Турецкое судно "Vera Su", на борту которого был опасный груз, налетело на скалы в северной части побережья Болгарии Черного моря и затонуло.

Об этом сообщает Euractiv.

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По данным издания, на борту корабля было 3000 тонн карбамида. Попадание в море карбамида может вызвать экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где обитают многие охраняемых морских птиц и морские виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации, рассказал, в корпусе судна есть дыры. Судно больше нельзя спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества.

Власти Болгарии надеется войти в грузовой отсек, чтобы удалить карбамид. Однако из-за неблагоприятных погодных условий операция усложняется.

Напоминают, корабль застрял у побережья Болгарии 20 сентября в хорошую погоду. По версии властей, очередной член экипажа уснул.

Последствия для окружающей среды

Международная неправительственная природоохранная организация "Гринпис" предупреждает о возможных необратимые последствия для окружающей среды.

"При попадании в море в высокой концентрации карбамид вызывает быстрое цветения фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской жизни, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь человека при употреблении рыбы или морепродуктов", — заявили в организации.

Как сообщалось ранее, у побережья Калифорнии разлилась огромное нефтяное пятно, к морю попало более полумиллиона литров нефти.

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