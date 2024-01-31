Экологический апокалипсис и война Запада с Россией: как глобальный конфликт спровоцирует ухудшение климата

В новом исследовании анализируют, как война Запада с Россией спровоцирует таяние арктического льда.

Страны НАТО готовят своих граждан к дальнейшему глобальному конфликту между великими государствами. Когда-то немыслимая идея третьей мировой войны кажется более близкой, чем когда-либо.

Об этом пишет бывший эксперт НАТО по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA) и морской безопасности в расширенном Средиземноморье Маурицио Гэри в материале Euractiv.

Третья мировая война, по словам аналитика, сейчас ближе, чем когда-либо. И самое возможное "горячей точкой" для войны с Россией является изменение климата. В частности, это изменение приведет к отступлению льда в Арктике и с этим резко возрастет вероятность российского вторжения в целях доминирования в регионе, где содержатся огромные ресурсы полезных ископаемых.

"Наибольшей вероятной точкой вспышки войны с Россией является изменение климата (...) В настоящее время вторжение России в Украину привлекло наибольшее внимание. Рассматривается более широкое нападение на Европу. Однако политики не умеют должным образом объединить эти вещи. Сосредоточение внимания на войне в Украине и необходимости вербовки гражданских является пластырем для сценария разрушительного глобального конфликта, которого можно было бы избежать. Это значит бороться с величайшим врагом", — говорится в материале.

Альянс давно признал, что изменение климата является "усилителем угрозы" для традиционных вопросов безопасности. Несколько натовских исследований показали, что в условиях быстрого изменения климата опасность военного столкновения в Арктике стремительно растет.

Россия одержима стремлением контролировать Арктику

"Имея богатые природные ресурсы Арктики, ее идеальное стратегическое расположение и огромный потенциал открытия новых скорых маршрутов для морской торговли, Россия одержима стремлением контролировать этот регион", — говорится в статье.

Дело в том, что с ухудшением климата и, следовательно, таянием льда, открываются морские пути и новые возможности для разведки и добычи ресурсов.

Глава Кремля Путин считает, что доминирование РФ в Арктике имеет решающее значение для экономического выживания его режима в течение следующих 30 лет.

Автор отмечает, что в российской Арктике содержится до 95% запасов газа и 60% нефти, но они еще не подвергались исследованиям.

Однако в ситуации усиления западных санкций и международной изоляции открытие доступа к арктическим ресурсам, на которые также частично претендуют государства НАТО, может спровоцировать борьбу за территориальное доминирование.

Любая полномасштабная военная операция России по захвату Арктики спровоцирует беспрецедентную конфронтацию с НАТО. И это может "поджечь пороховую бочку".

"Чтобы снизить риск такой войны с Россией, страны НАТО должны уделить приоритетное внимание борьбе с изменением климата", – пишет аналитик.

Традиционная военная готовность необходима, а демонстрация того, что объединенные силы НАТО готовы и хотят дать отпор РФ в затяжной наземной войне, будет решающим сдерживающим фактором. Однако, по мнению аналитика, прямо сейчас необходимо провести мобилизацию вроде военного времени для предотвращения таяния льда.

НАТО считает изменение климата определяющей проблемой нашего времени и стремится стать ведущей международной организацией по климату и безопасности.

"Если НАТО не сможет отреагировать на чрезвычайную климатическую ситуацию с той срочностью, которой она заслуживает, тогда мы можем столкнуться не только с катастрофической глобальной войной с Россией, но и с потенциально непригодной для жизни планетой, где никто не будет в безопасности", — добавляет аналитик.

Между тем, на Западе до сих пор верят, что с президентом РФ Путиным можно договориться о мире. На днях эксголовком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что предположительно после выборов президента в США появится потенциальное окно возможностей для переговоров между Украиной и Россией.

Напомним, президент Литвы предупредил, что "пацифистские настроения", когда речь идет о переговорах РФ и Украины, несут угрозу Западу.

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