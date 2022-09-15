Экономический "Рамштайн": министры торговли G7 заговорили не только о деньгах, но и оружии из Германии

Министры торговли Большой семерки собрались в Германии, чтобы помочь Украине. Во встрече принимает участие и украинская делегация во главе с нашим первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По приблизительным подсчетам, которые на встрече озвучил министр экономики Германии Роберт Габек, восстановление Украины обойдется в 350 млрд евро. Чтобы упростить этот процесс страны G7 уже планируют облегчить привлечение иностранных компаний.

“А потом произошла война и мир затаил дыхание. Но теперь вы снова даете миру надежду. Храбрость вашей армии, настроение вашего народа – ошеломляет. Так что и мои коллеги из стран большой семерки, и немецкое правительство, и немецкий народ — глубоко солидарны с народом Украины”, — подчеркнул министр экономики Германии Роберт Габек.

В это же время министерша иностранных дел Германии Аналена Бербок отмечает: необходимо как можно скорее договориться о поставках Украине немецких танков. Решение, неоднократно блокированное канцлером Шольцом, каждый раз ссылаясь на то, что это может "эскалировать напряжение". Впрочем, сегодня здесь обсуждают не военную, а экономическую помощь. В частности — средства массового привлечения инвесторов, а затем — и гарантирование их вкладов.

“Например, если немецкие компании пойдут в Украину, инвестируют и лишатся денег — мы дадим гарантию, что им это возместят. Думаю, так же поступят и другие страны Большой Семерки. Более того, мы говорим о создании крупного мирового фонда с большими деньгами, собранными от частных инвесторов, банков, хеджфондов – чтобы действительно помочь построить Украину”, — сказал Роберт Габек.

Но для того чтобы дождаться восстановления после войны, выживать нужно уже сейчас. Глава экономического министерства Украины надеется, что ЕС достигнет согласия по ключевым и срочным мерам, как поддержать страну уже сейчас.

“Первая вещь – это продолжение отмены пошлин на украинские товары – похоже, что есть серьезная политическая воля это сделать. А во-вторых – для нас очень важно вернуть в страну наши светлые умы и трудолюбивые руки, а для этого рабочие места, предоставленные иностранными инвесторами – крайне важны”, — подчеркнула первый вице-премьер – министр Украины Юлия Свириденко.

Обсуждение коснулось и санкций — подчеркнув, что это очень мощный и весомый вклад в общую победу, Юлия Свириденко призвала Запад усиливать санкционное давление.

Напомним, что житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

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