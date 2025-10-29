- Дата публикации
Экономика РФ на грани: в СНБО сказали, возможно ли улучшение
Если Россия не завершит войну, ее экономику ожидает упадок.
Центральный банк России представил четыре сценария развития экономики. Ни один не предполагает улучшения.
Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Что будет с экономикой РФ
Как утверждает Коваленко, даже в «базовом» варианте с нефтью по $55 и без новых санкций рост лишь 0,5–1%.
«В „рисковом“ — официальная инфляция более 12%, падение ВВП до 3,5%, истощение Фонда национального благосостояния уже в 2026-м», — отметил он.
И фактически, добавляет он, признается: если не остановить войну и не начать переговоры, экономика РФ упадет.
«Это не прогноз — это предупреждение системы самой себе», — заключил руководитель ЦПИ.
Ранее говорилось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения уменьшает военные расходы.
Так, в проекте бюджета, представленном в Госдуму РФ, в 2026 году на оборону планируется выделить около $156 млрд. Как известно, в текущем году было более $163 млрд.
Все из-за уменьшения поступлений в бюджет государства-агрессорки. В частности, от нефти и газа, которые являлись основным источником военных расходов. Падение составляет от $135 млрд 2024 до ожидаемых $100 млрд 2025-го. На это повлияло как снижение мировых цен на нефть, так и западные санкции, которые заставляют Москву продавать энергоресурсы со скидками.