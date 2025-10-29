Экономика РФ на грани: в СНБО сказали, возможно ли улучшение

Экономика РФ и Путин / © ТСН.ua

Центральный банк России представил четыре сценария развития экономики. Ни один не предполагает улучшения.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Что будет с экономикой РФ

Как утверждает Коваленко, даже в «базовом» варианте с нефтью по $55 и без новых санкций рост лишь 0,5–1%.

«В „рисковом“ — официальная инфляция более 12%, падение ВВП до 3,5%, истощение Фонда национального благосостояния уже в 2026-м», — отметил он.

И фактически, добавляет он, признается: если не остановить войну и не начать переговоры, экономика РФ упадет.

«Это не прогноз — это предупреждение системы самой себе», — заключил руководитель ЦПИ.

Ранее говорилось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения уменьшает военные расходы.

Так, в проекте бюджета, представленном в Госдуму РФ, в 2026 году на оборону планируется выделить около $156 млрд. Как известно, в текущем году было более $163 млрд.

Все из-за уменьшения поступлений в бюджет государства-агрессорки. В частности, от нефти и газа, которые являлись основным источником военных расходов. Падение составляет от $135 млрд 2024 до ожидаемых $100 млрд 2025-го. На это повлияло как снижение мировых цен на нефть, так и западные санкции, которые заставляют Москву продавать энергоресурсы со скидками.