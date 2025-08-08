Экономика РФ "сыпется" из-за войны: Ермак заявил о бюджете-"пузыре"

Российская экономика / © ТСН.ua

Российская экономика «сыпется» из-за войны против Украины. Так, только в июле дефицит государственного бюджета РФ достиг колоссальных 13 млрд долл.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак назвал нынешний российский бюджет «пузырем». По его словам, в июле дефицит бюджета составил 13 млрд долл.

А с начала года — в течение января-июля — дефицит бюджета России достиг 54 млрд долл., что больше годовых ожиданий. Расходы выросли на 20,8% в годовом измерении, доходы — лишь на 2,8%.

«Можно сколько угодно притворяться Сауроном, но когда экономика сыплется из-за войны, ты всего лишь грешный горлум, прячущий свой дырявый карман от глаз всего мира», — написал руководитель президентского офиса в Сети.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что российская экономика, которая удивила устойчивостью несмотря на санкции, после трех лет полномасштабной войны и давления со стороны Запада начала демонстрировать серьезные признаки истощения. Издание заявило о вполне очевидных сейчас трещинах в экономике РФ стоимостью 2 трлн долл.

В свою очередь Foreign Policy оценивает, что при нынешнем уровне санкций и интенсивности боевых действий Россия сможет воевать против Украины как минимум еще три года.