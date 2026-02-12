Экономика РФ на грани пропасти / © Associated Press

Все больше российских компаний обращаются к государству с просьбой о финансовой помощи и налоговых льготах.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Лоббистская группа металлургической промышленности просит освободить отрасль от акцизного сбора на сталь и налога на добычу железной руды, чтобы остановить падение прибыли. По оценкам, это обойдется бюджету около 10 миллиардов рублей ($129 млн) ежемесячно.

Министерство транспорта планирует обеспечить Российские железные дороги поддержкой на сумму 65 миллиардов рублей ($838 млн). Это примерно треть от около 200 миллиардов рублей ($2 млрд 580 млн) экстренной помощи, на которую государственная монополия подала запрос в конце прошлого года для поддержки операций и инвестиций. Компания борется с растущими затратами, снижением маржи и тяжелым долговым бременем.

«У Москвы гораздо меньше пространства для маневра, поскольку продолжающаяся годами война в Украине истощает ресурсы государства. Экономика остыла в прошлом году, впервые с момента полномасштабного вторжения после того, как политики подняли процентные ставки до рекордных 21%, чтобы сдержать перегрев и инфляцию. Сейчас ставка составляет 16%», — отмечают журналисты.

«Учитывая растущие бюджетные риски, государство вряд ли сможет помочь всем просящим», — считает Дмитрий Полевой, инвестиционный директор московской Astra Asset Management.

Для приоритетных секторов правительство может положиться на субсидированные кредиты, требующие ограниченных бюджетных расходов, но расширяющих поддержку через банковское кредитование, переводя больше рисков на банки, которые становятся все более осторожными и имеют ограниченные возможности поглотить дополнительную нагрузку.

Промышленность РФ 2026 года тоже сокращается. Индекс производственной активности в РФ в январе свалился до отметки 49,4.

Главным деструктивным фактором стал экстремальный перекос бюджета: на нужды обороны и безопасности 2026 заложено около 13 трлн рублей, что составляет 38% всех государственных расходов. Это привело к тому, что гражданский сектор фактически финансирует ВПК через механизм высоких налогов и инфляции, которая в 2025 году достигала 10%, а в 2026 удерживается выше целевых 4%.

Финансовая ситуация в России на начало 2026 года также выглядит критически. Как сообщает украинская разведка, банковский кризис в России уже наступил.

Доходы банков за последний год упали на 8% (до 45 млрд долларов), а рентабельность продолжает катиться вниз. Чиновники уже не скрывают: доходы бюджета падают, и, чтобы покрыть дыру, придется либо еще сильнее повышать налоги, либо забирать деньги из банковской системы.

Оппозиционные политики РФ говорят, что все указывает на то, что 2026 год станет периодом «финансового тупика» для российской периферии. Хотя Москва пытается поддерживать иллюзию стабильности, регионы уже сталкиваются с критическим дефицитом бюджетов.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.