Кремль ввел политику, направленную на увеличение расходов на оборону, в то время как у российского общества проблемы с нехваткой рабочей силы.

Россия развернула информационную кампанию, направленную на создание ошибочного впечатления о благополучии экономики России, несмотря на серьезные макроэкономические проблемы, связанные с войной в Украине.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

По информации аналитиков, 22 января Владимир Путин заявил, что 2024 год был "сильным" для российской экономики. Он подчеркнул, что бюджетный дефицит составлял управляемые 1,7%, а не нефтегазовые доходы выросли на 26%, достигнув 25,6 трлн рублей (около $257,9 млрд). Он также анонсировал повышение военных и страховых пенсий на 9,5% в ответ на рост инфляции.

Bloomberg сообщил, что Министерство финансов России обнародовало отчет, в котором утверждается, что доходы бюджета России в декабре 2024 года достигли рекордного уровня более 4 триллионов рублей (приблизительно 40 миллиардов долларов США) — увеличение на 28% по сравнению с декабрем 2023 года, что является самым высоким уровнем с 2011 года.

Однако аналитики ISW отметили, что официальные цифры не отражают реальные экономические проблемы, среди которых: чрезмерные расходы на оборону, высокая инфляция и растущий дефицит бюджета.

Также российское общество сталкивается с дефицитом рабочей силы, демографическими проблемами и уменьшением сбережений.

Напомним, Подоляк прогнозирует "быстрые последствия" в случае существенного разрушения экономики России и существенного увеличения паничности в социальных настроениях.

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