Экономика выдержит: в России заявляют, что готовы к санкциям Запада

Экономика выдержит: в России заявляют, что готовы к санкциям Запада

Ограничения могут быть введены в случае вторжения в Украину

Российская Федерация готова к санкции Запада, которые тот может ввести в случае вторжения в Украину.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на главу российского Минфина Антона Силуанова.

"Экономика России выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада", – заявил министр финансов.

К слову, американские сенаторы обнародовали законопроект со списком ограничений, предлагаемых ввести, если российские войска нападут на Украину. Под ограничения попадут сам глава Кремля Владимир Путин, премьер России Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров, а также чиновники и командующие вооруженными силами.

Напомним, Европейский Союз 13 января принял решение о продлении экономических санкции против Российской Федерации из-за ее агрессии в отношении Украины. Санкции будут действовать до 31 июля 2022 года. В частности, введенные ограничения предполагают запрет формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений, запрет о прямом или косвенном импорте, экспорте или передаче всех материалов, связанных с обороной, большее ограничение доступа России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.