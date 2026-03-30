Экономист рассказал, насколько выросли доходы РФ от нефти на фоне войны с Ираном

Доходы РФ от нефти / © Associated Press

Рост цен на нефть из-за ситуации в Персидском заливе позволяет России получать гораздо больше доходов, несмотря на потери от украинских ударов.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в прямом эфире Эспрессо.

«Еще месяц назад цена нефти марки Brent составляла примерно до 70 долларов за баррель. Вот сегодня я только что посмотрел — 114», — отметил он.

Экономист также обратил внимание на ситуацию с российской нефтью Urals.

«Динамика цен на марку Юралс, максимально привязанная к Brent и, к сожалению, позавчера пришла очень интересная информация: впервые, в связи с возникновением дефицита из-за блокирования Ормузского пролива, россияне смогли индийцам продать нефть не со скидкой, а с премией, то есть дороже, чем Brent.

Он отметил, что Россия значительно нарастила свои доходы.

«Они продали Юралсу по 121 доллар за баррель. Ну, то есть, оценивая эти вещи, надо понимать следующее: благодаря войне в Персидском заливе Россия за каждый баррель проданной нефти получает дополнительно 40–50 долларов», — добавил он.

По словам экономиста, удары сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре РФ имеют существенное значение для ее экономики.

«Когда мы с вами говорим о ежедневных потерях Российской Федерации из-за обстрелов украинских дронов по отгрузочным комплексам нефти, просто посчитайте: мы говорили, потеряли до двух миллионов баррелей в сутки», — отметил он.

«Ну вот считайте 50 долларов плюс на каждом барреле. То есть, ежесуточно Россия недополучает грубо несколько десятков, сотен, а то и миллиардов долларов в зависимости от общего объема отгрузки», — пояснил Пендзин.

Он отметил, что подобные удары напрямую влияют на способность России финансировать войну.

«То есть те вещи чрезвычайно важны для того, чтобы уменьшать поступления в российский бюджет и, как следствие, уменьшение возможностей тратить россиян денег на войну», — сказал экономист.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас крупнейшим выгодоприобретателем ситуации в Персидском заливе остается Путин.

«Пока нужно понимать следующее, что единственным крупным выгододобытчиком этой войны в Персидском заливе является Путин. Потому что российская экономика в феврале до начала войны в Персидском заливе была реально на грани коллапса», — отметил он.

«То есть на сегодняшний момент для России высокие цены на нефть позволяют просуществовать определенное время дополнительно за счет чрезвычайно больших доходов. И поэтому, чем меньше они получают, тем меньше они смогут реально выдерживать тот огромный уровень военных расходов, которые они сегодня осуществляют», — подытожил Пендзин.

