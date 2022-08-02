Экономия энергии: в Австрии города отказываются от подсветки памятников архитектуры

В австрийской столице также рассматривается несколько сценариев экономии энергии.

Ради энергосбережения в австрийских городах начали выключать подсветку памятников архитектуры, статуй и т.д.

Об этом пишет издание Vienna.At.

Власти городов Линц и Винер-Нойштадт решили после 23:00 выключать освещение на памятниках и мостах.

Мэрия Вены также рассматривает несколько сценариев экономии энергии.

В столице Австрии экономить намерены на общественных объектах, которые необязательно должны подсвечиваться.

По подсчетам, на них можно сэкономить до 10% энергии, еще на 15% снизить потребление энергоресурсов можно путем понижения температуры в муниципальных зданиях, офисах, школах и детских садах.

Ожидается, что подробности энергосберегающих мероприятий в Вене будут объявлены на следующей неделе.

Напомним, Европа готовится к зиме без российского газа.

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