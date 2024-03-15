Экс-депутат Госдумы РФ раскрыл планы российских добровольцев на освобожденных территориях

Российские добровольцы, вернувшиеся на территорию РФ, чтобы бороться с путинским режимом, намерены объявить альтернативное правительство в освободившихся областях.

Об этом сообщил в эфире "1+1" бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, по состоянию на 15 марта легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" продвигаются и освобождают территорию приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей, однако путинская армия беспощадно лупит по своим населенным пунктам, применяя авиацию и артиллерию.

“Просто уничтожается Теткино и все остальные населенные пункты, которые уже освобождены. И здесь совсем не понятно, что делать, потому что, в конце концов, мы хотим освободить территорию и развернуть там флаг, и сказать, что это "постоянная освобожденная территория", объявить там альтернативное правительство”, — отметил Пономарев.

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Но осуществить это намерение, по его словам, будет сложно, если путинские войска просто физически уничтожат все гражданское население, которому даже не разрешают выйти из зоны боевых действий гуманитарными коридорами.

“Мы предложили это сделать, но мэр Грайворона [районного центра Белгородской области РФ] уже вторично сбежал. Он уже удирал, когда мы там были в июне... но население остается и никто не эвакуируется", — подчеркнул российский оппозиционер.

Напомним, российские добровольческие подразделения на этой неделе прорвали границу с Россией и вошли в Белгородскую и Курскую области. Там проходят активные боевые столкновения, а добровольцы даже сообщали о контроле над определенными населенными пунктами. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что население страны-агрессора почувствовало то, что все украинцы 24 февраля.

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