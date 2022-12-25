Экс-депутат путинской "Единой России" поджег военкомат в Саратовской области

В ночь на 23 декабря в российской деревне Ивантиевка Саратовской области в здании военкомата произошел пожар. Ее совершил бывший депутат от путинской "Единой России" Даниил Акимов.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

Отмечается, что он зажег, а затем бросил пластиковую бутылку с бензином и растительным маслом в кабинет дежурного. Уже на следующее утро полиции удалось задержать 41-летнего подозреваемого в поджоге. Акимов не отрицать свою причастность к поджогу. По его словам, устроил пожар для развлечения.

Baza пишет, что Даниил Акимов в 2011 году был депутатом совета Знаменского муниципального образования от "Единой России". В 2022 году его осудили по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

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