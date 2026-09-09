Экс-генпрокурор Грузии воюет против Украины: как его накажут, если попадет домой

Экс-генпрокурор Грузии воюет за Россию

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Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, после получения российского паспорта сменивший фамилию на Романов, принимает прямое участие в войне против Украины. В частности, он воюет на стороне россиян и возглавил новое подразделение оккупантов.

Об этом сообщает грузинское издание SOVA.

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Бывший генпрокурор Грузии воюет против Украины на стороне РФ

В России Парцхаладзе сформировал добровольческое интернациональное формирование «Георгиевский» и стал его командиром в составе оккупационных войск.

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Российская пропаганда уже успела окрестить экс-чиновника «ветераном СВО». Между тем, прокремлевский деятель Мамука Пипия выложил в Telegram фото, где Парцхаладзе позирует в камуфляже с шевроном «Романов» на фоне российского флага.

Объясняя концепцию созданной группировки, Парцхаладзе связал его название с Георгиевским трактатом 1783 года. Речь идет об историческом договоре, заключенном летом 1783-го в крепости Георгиевск на Северном Кавказе, согласно которому грузинское царство Картли-Кахети переходило под протекторат и покровительство Российской империи.

Бывший грузинский чиновник озвучил ряд циничных заявлений по поводу своего участия в боевых действиях, отметив, что присоединился к оккупантам добровольно.

По словам Романова-Парцхаладзе, ключевая цель его подразделения — «довести до конца борьбу с тем злом», которое якобы угрожает им и всему миру. Он также добавил, что с самого начала полномасштабной войны в Украине он поддерживает российских военных, население так называемой «ДНР», Курской, Брянской и Белгородской областей.

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«Сегодня, когда Россия борется против западного давления за сохранение своей идентичности, традиций, языка и культуры, я готов помогать Родине в достижении всех целей, намеченных лидером», — заявляет Парцхаладзе.

Что еще известно об Отаре Парцхаладзе: громкая отставка, судимость и розыск

Стоит добавить, что в Грузии Парцхаладзе ждет скамья подсудимых. Против него возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса (организация умышленного убийства по найму и корыстным соображениям). Его официально обвиняют в организации покушения на бизнесмена Левана Джангвеладзе.

Кроме этого, Парцхаладзе официально потерял грузинское гражданство из-за приобретения паспорта РФ. Власти Грузии отмечали, что факт получения им российского паспорта существенно усложняет юридическую процедуру его экстрадиции на родину. Несмотря на это, его объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинениям в убийстве.

Отар Парцхаладзе возглавлял Генеральную прокуратуру Грузии неполные два месяца — с ноября по декабрь 2013 года. Ему пришлось уйти в отставку после того, как оппозиция узнала, что у него была судимость за кражу в Германии.

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В 2023 году Соединенные Штаты Америки ввели против чиновника санкции. Официальным поводом к этому решению стало усиление российского влияния в Грузии.

Согласно материалам журналистских расследований, Парцхаладзе сейчас живет в Москве и имеет крепкие связи с российской политической верхушкой. Несмотря на это, он продолжает сохранять тесный контакт с представителями действующего грузинского правительства от партии «Грузинская мечта».

С 2024 года на Парцхаладзе наложила санкции и Украина.

Кто воюет на стороне РФ

Напомним, украинские бойцы пленили наемников из разных стран — от постсоветских — Беларусь, Таджикистан, до африканских — Сомали. Как рассказал в комментарии ТСН.ua офицер бригады «Рубеж» Максим Таран, такие наемники обычно не знают ничего о войне и ищут только быстрый заработок.

В то же время военные из Северной Кореи значительно опаснее, ведь имеют обучение и боевое координирование. Даже без знания русского языка или понимания сущности войны они способны эффективно взаимодействовать и сражаться за выживание.

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