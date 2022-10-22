Экс-глава ЦРУ допустил возможность участия войск США в войне в Украине

Петрус считает, что глава Кремля Путин не расширит войну из-за поражений на поле боя.

Бывший директор ЦРУ генерал США Дэвид Петреус не исключает возможности вмешательства американских военных в войну на территории Украины против России.

Такое мнение американский генерал высказал в интервью французскому изданию Lexpress.

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По его словам, чтобы армия Америки пошла на прямое столкновение с РФ, оккупанты должны сделать что-то очень "шокирующее и ужасающее".

"Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и столь ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", — отметил он.

Впрочем, Петрус считает, что глава Кремля Путин не расширит войну из-за поражений на поле боя.

"Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен широкий конфликт", — добавил американский генерал.

Военная помощь Америки Украине

США поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения Путина. А после ракетных обстрелов России 10 октября глава США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО для защиты от вражеских ракет.

США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России. ЕС уже ввел финансовые ограничения по поставкам дронов РФ.

По данным министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд. евро от ЕС, 4,5 млрд. долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд. долларов от МВФ.

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