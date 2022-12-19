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Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, восхитилась красотой зимы в России: ей жестко ответили

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2618
Время на прочтение
1 мин
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Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, восхитилась красотой зимы в России: ей жестко ответили

Фото: Associated Press

Карин Кнайсль опубликовала в Сети фото зимних пейзажей Москвы, в ответ премьер-министр Польши опубликовал фото "темных" Киева и Харькова.

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, также прославившаяся танцем с главой Кремля Владимиром Путиным на собственной свадьбе в 2018 году, опубликовала в Сети фото зимних пейзажей из Москвы, подписав их: "Москва + снег = красота".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на ее сообщение опубликовал зимние фото Киева и Харькова, у которых проблемы с электроэнергией, и которые постоянно страдают от обстрелов России, с подписью: "Снег, тьма, война. Киев и Харьков".

Кроме того, польский премьер показал фото с украинским военным, которые, несмотря на снег и тьму, продолжают защищать Россию от российского вторжения.

Напомним, 18 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу тогда еще главы МИД Австрии Карин Кнайсль, представив молодоженам картину, старинный масловыдавливатель и тульский самовар.

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Дата публикации
Просмотры
2618
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