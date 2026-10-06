Экс-глава разведки Германии задержан по подозрению в шпионаже: что известно

Август Ханнинг / © Getty Images

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В Германии задержан бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Август Ханнинг. Его подозревают в шпионаже, разглашении государственной тайны, попытке государственной измены и деятельности как агента иностранной разведки.

Об этом сообщила пресс-служба немецкой Федеральной прокуратуры.

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Бывший глава немецкой разведки оказался под подозрением в шпионаже

Август Ханнинг был задержан сегодня, 6 октября, во время обыска в его доме в Нордвальде близ Мюнстера. Отдельно в Баварии был задержан Манфред Д. — бывший руководитель аппарата Ханнинг, работавший в Федеральной разведывательной службе Германии до весны 2026 года. По данным следствия, по меньшей мере, до 2022 года он за деньги передавал Ханнингу секретную информацию разведслужбы.

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Август Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с декабря 1998 года по ноябрь 2005-го. После этого он работал в Министерстве внутренних дел Германии, а затем стал частным консультантом.

Почти 2 тысячи секретных документов: передаваемых Ханнингу

По данным немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, Манфред Д. передал Ханнингу около 2 тысяч документов. Среди них были материалы для еженедельных брифингов руководителей немецких силовых ведомств, а также чрезвычайно чувствительная информация об иранской ядерной программе и российской армии. Часть документов могла содержать данные иностранных разведывательных служб.

Во время обыска в доме Ханнинга также обнаружили секретные документы, которых у него не должно быть. По версии следствия, в одном из случаев он мог использовать полученные данные для подготовки анализа иностранной спецслужбы.

Схему разоблачили во время другого расследования

На след Ханнинга правоохранители вышли во время другого расследования. В сентябре 2025 года во время обыска его дома и офисов по делу о похищении детей бизнесвумен Кристины Блок следователи обнаружили электронный носитель с секретными материалами. После анализа данные передали федеральным органам, а в мае 2026 года прокуратура Германии начала тайное расследование Ханнинга и его вероятного информатора в Федеральной разведывательной службе Германии.

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«При оценке данных, содержащихся на носителе, были выявлены признаки возможного уголовного правонарушения», — сообщили следователи.

Правоохранители выясняют, как именно секретные документы попали в Ханнинг и кому он мог передавать полученную информацию. Адвокаты бывшего главы разведки пока не ответили на запросы о предъявленных против него обвинениях.

«Германия должна проснуться»: что раньше говорил Ханнинг о России

Задержание Ханнинга привлекло особое внимание из-за его предварительных заявлений о российской угрозе. В интервью The Telegraph в 2024 году бывший глава германской разведки предупреждал, что Берлин недооценивает опасность со стороны Москвы.

«Германия очень наивна. Она должна проснуться и увидеть угрозу, которую представляет Россия», — говорил Ханнинг.

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Теперь сам бывший руководитель разведки оказался в центре дела о возможном шпионаже.

Если вину Ханнинга и Манфреда Д. докажут, дело может стать одной из самых серьезных шпионских историй в истории ФРГ. Издание Tagesschau отмечает, что ранее в Германии не было случая, когда подозрение в государственной измене касалось столь высокопоставленного бывшего чиновника.

Напомним, недавно Германия предупредила об угрозе прямого военного конфликта с Россией. Это произошло на фоне растущей напряженности между РФ и странами НАТО.

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