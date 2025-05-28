Самое громкое дело о педофилии во Франции / © pixabay.com

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Суд во Франции приговорил к 20 годам лишения свободы 74-летнего бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, обвиняемого в сексуализированном насилии в отношении сотен детей.

Об этом сообщает BBC News.

74-летний педофил и бывший хирург, изнасиловавший сотни детей за более чем два десятилетия, был приговорен к максимальному сроку заключения в 20 лет. Он признал свою вину.

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«Двадцать лет — это мало по сравнению с количеством жертв в этом процессе. Пора изменить закон, чтобы мы могли иметь более соответствующие приговоры», — сказала Франческа Сатта, адвокат некоторых жертв.

Хирург обвиняется в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 299 детей. Во время насилия большинство его жертв находились в состоянии сна под наркозом. Насильник вел дневники, в которых подробно описывал преступления. Это позволило полиции найти его жертв, многие из которых не помнили насилия, которому подверглись, ведь были под наркозом.

Кроме того, родственники утверждают, что мужчина несет ответственность за смерть двоих жертв, которые покончили с собой после того, как узнали, что были изнасилованы и фигурируют в деле.

Отмечается, что члены его семьи также знали о педофилии Скуарнека, но не смогли остановить его.

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Насильник совершал преступления в период с 1989-го по 2014 год. Однако задержали его только в 2017-м после свидетельств шестилетней девочки, которая рассказала родителям, что он напал на нее. К тому времени Скуарнек жил отшельником в большом доме, окруженный детскими куклами.

Сейчас он находится в тюрьме после того, как в 2020 году его приговорили к 15 годам за изнасилование и сексуальное насилие над четырьмя детьми, в том числе двумя его племянницами, которым сейчас по 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего знакомого.