Экс-канцлер Германии Шредер поел икры в российском посольстве в странной компании: подробности скандала

На приеме 9 мая в посольстве РФ бывший глава германского правительства находился вместе с последним лидером коммунистической Восточной Германии.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вызвал волну критики после того, как в немецкие СМИ попали его фотографии на приеме 9 мая в российском посольстве. Экс-глава правительства праздновал не только с представителями преступного режима в Кремле, но и с лидерами ультраправой партии AfD и последним лидером коммунистической Восточной Германии – ГДР.

Об этом сообщает The Guardian.

Фотографии Шредера и других гостей россиян на приеме 9 мая опубликовал немецкий таблоид Bild.

Эксканцлер Германии Герхард Шрёдер в посольстве РФ 9 мая 2023 года / Фото: соцмережі

Чтобы попасть на мероприятие, им нужно было пройти мимо акции протеста против российского вторжения в Украину, которая постоянно проходит у посольства государства-агрессора.

Бывший журналист Bild Франц Йозеф Вагнер подверг резкой критике Шредера за посещение мероприятия.

“Наш экс-канцлер лакомится икрой, а Путин режет людей, похищает детей и позволяет насиловать женщин. Любой здравомыслящий человек может почувствовать запах серы в посольстве, запах смерти. Герхард Шредер потерял обоняние”, – написал он.

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Шредера также критикуют за то, что он находился на праздновании в российском посольстве вместе с последним лидером коммунистической Восточной Германии 86-летним Эгоном Кренцом, являвшимся кратковременным преемником диктатора ГДР Хонеккера.

Кренц был вынужден отказаться от своего поста после падения Берлинской стены. Позже его приговорили к шести с половиной годам заключения за участие в зверствах и преступлениях, совершенных коммунистическим режимом, главным образом за расстрелы тех, кто пытался бежать из страны.

Среди других гостей посольства были лидеры экстремистской партии AfD и известные члены ультралевой партии Die Linke.

Как сообщают немецкие СМИ, Герхарда Шредера и других гостей угощали шампанским и икрой.

Шредер поддерживал тесные связи с Кремлем, когда возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах, а затем был одним из крупнейших сторонников строительства газопровода Nord Stream. После ухода от власти он оставался чрезвычайно близок к Кремлю, занимая многочисленные должности в российских компаниях "Роснефть" и "Газпром".

После отставки из правления "Роснефти" из-за европейских санкций против России год назад Шредер был замечен в Москве. "Я приехал в Москву на несколько дней, это хороший город", — объяснил он тогда немецкому репортеру.

Из-за своей близости к путинской России Шредер отказался осудить российское вторжение, но СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) до сих пор не смогла его исключить из своих рядов, несмотря на несколько попыток.

Напомним, украинские дипломаты в Германии в этом году отказались возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине на 8 и 9 мая.

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