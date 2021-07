Экс-кардинала Ватикана впервые обвинили в изнасиловании подростка

Associated Press

МакКаррик якобы изнасиловал подростка во время свадебного приема, после чего призвал помолиться.

В США бывшего кардинала Теодора МакКаррика, лишенного сана за сексуальное насилие, обвинили в изнасиловании подростка во время свадебного приема в Массачусетсе в 1974 году.

Об этом со ссылкой на The Boston Globe сообщает The Associated Press.

Отмечается, что МакКаррик стал первым кардиналом в США, которому когда-либо предъявляли уголовное обвинение в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего.

Согласно документам, представленным в среду, 28 июля, в Окружном суде Дедхема, штат Массачусетс, в отношении МакКаррика выдвигают три обвинения в непристойном нападении и нанесении побоев человеку старше 14 лет.

Истец утверждает, что насилие началось, когда он был маленьким мальчиком. Он рассказал, что МакКаррик был близок с его семьей, для которой проводил свадебные мессы, крещение и похороны.

Мужчина указал, что во время свадебного приема его брата в колледже Уэллсли в июне 1974 года, когда пострадавшему было 16 лет, МакКаррик выразил желание поговорить с парнем наедине якобы из-за жалобы отца на то, что сын "бесчинствует и не ходит в церковь".

По словам истца, МакКаррик изнасиловал его в гардеробной, после чего попросил прочитать "Отче наш" и "Радуйся, Мария".

Позже, утверждает он, сексуальное насилие неоднократно повторялось. Нападения якобы продолжались в течение многих лет, в том числе когда потерпевший повзрослел.

91-летний МакКаррик, который сейчас живет в Миссури, должен появиться в Массачусетсе 3 сентября для предъявления ему обвинения.

Напомним, что Ватикан лишил духовного сана бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора МакКаррика в 2019 году.

Это произошло после того, как американские церковные чиновники подтвердили обоснованность информации о том, что 50 лет назад МакКаррик совершил сексуальное насилие в отношении подростка.

