Экс-командир "Вагнера" просил убежище в Норвегии, а теперь хочет вернуться в Россию: как он это объясняет

Медведев говорит, что надеялся "обрести покой" в Норвегии и "оставить всю политику, войну, армию, но как-то не получилось".

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, попросивший убежище в Норвегии по прибытии туда в январе, заявил, что хочет вернуться в Россию, хотя раньше считал это риском для собственной жизни.

Об этом сообщает Reuters.

26-летний Медведев, ранее рассказывавший о том, как воевал в Украине, в одном из видео на YouTube сказал, что сам решил вернуться в Россию.

Экс-командир "вагнеровцев" рассказал, что чувствует себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой больше не хочет быть.

"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в российское посольство в Осло за помощью, чтобы способствовать моему возвращению", — сказал Медведев, добавив, что принял это решение самостоятельно.

В опубликованном 17 мая ролике он также сказал, что "завтра" передаст документы, которые помогут облегчить возвращение в РФ.

"Я надеялся, что найду здесь (в Норвегии – ред.) мир и покой, что смогу покинуть всю политику, войну, армию, но как-то не получилось", – сказал экс-командир "вагнеровцев".

"Увидим, что будет в России. Если меня убьют – хорошо. Если нет – большое спасибо. Если я буду жить – еще большее спасибо", – добавил он.

Что известно о бегстве Медведева в Норвегию

Напомним, экс-командир "Вагнера" в январе 2023 года сбежал из России в Норвегию через арктическую границу. Он рассказывал, что перелезал изгородь из колючей проволоки, убегая от пограничного патруля с собаками, и слышал выстрелы. Медведев утверждал, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь, поскольку стал свидетелем убийства и жестокого обращения с российскими пленными, завербованными группой наемников для войны в Украине.

Медведев также заявлял, что боится экстрадиции в Украину, потому что его могут обменять на пленных украинских военных.

В апреле в Осло Медведева задержали за участие в драке в местном баре и ношение пневматического оружия. Тогда он рассказывал журналистам, что смотрит в будущее, изучает норвежский язык и надеется получить убежище.

Экскомандир ЧВК "Вагнер" сбежал в Норвегию и начал свидетельствовать: какие тайны раскрывает

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