Экс-командира "Вагнера" Медведева, который был в Норвегии, задержали при попытке вернуться в Россию

Норвежская полиция задержала экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который ранее сбежал из России и просил политическое убежище, при попытке нелегального пересечения границы с Россией.

Об этом сообщает The Barents Observer.

Медведева остановили в пятницу вечером в селе Гренсе Якобсельв на границе с РФ, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

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Полиция региона Финнмарк подтвердила, что мужчина в возрасте около 20 лет задержан и ему будет предъявлено обвинение в нарушении пограничных правил. Ни имени, ни национальности задержанного не называли, но подтвердили, что тот собирался уехать из Норвегии в Россию.

Пересечение сухопутной границы в этой местности является незаконным.

Попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев коротко встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. 27-летний бывший боевик группы Вагнера сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

Медведев выглядел взволнованным, он объяснил, что верит в то, что скоро его экстрадируют в Украину, и что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

Вскоре после разговора экс-вагнеровцу, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет лишь маленькая мелкая река. Остается загадкой, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт до пограничной реки не ходит.

Что известно о бегстве Медведева в Норвегию

Бывший "вагнеровец" Андрей Медведев в Норвегии. Фото: Thomas Nilsen/The Barents Observer

Напомним, экс-командир "Вагнера" в январе 2023 года сбежал из России в Норвегию через арктическую границу. Он рассказывал, что перелезал изгородь из колючей проволоки, убегая от пограничного патруля с собаками, и слышал выстрелы. Медведев утверждал, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь, поскольку стал свидетелем убийства и жестокого обращения с российскими пленными, завербованными группой наемников для войны в Украине.

Медведев также заявлял, что боится экстрадиции в Украину, потому что его могут обменять на пленных украинских военных.

В апреле в Осло Медведева задержали за участие в драке в местном баре и ношение пневматического оружия. Тогда он рассказывал журналистам, что смотрит в будущее, изучает норвежский язык и надеется получить убежище.

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