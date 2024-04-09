Экс-конгрессмен рассказал, кого назовут виновным в случае проигрыша Украины в войне

По словам бывшего конгрессмена, США не помогают Украине и это нужно признать.

Если Соединенные Штаты не передадут Украине необходимую помощь в борьбе с российскими агрессорами и она проиграет войну, то виновным в этом назовут спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Такое мнение высказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер, передает The Hill.

Он заявил, что имя Майка Джонсона будет неоднократно упоминаться в учебниках истории как человека, способствовавшего поражению Украины.

Кинзингер призвал Джонсона "подумать о своей совести" и внести на рассмотрение законопроект с помощью Украины.

"Если Украина проиграет это сражение, он станет тем парнем из учебников истории, в которых будет написано, почему Украина проиграла это сражение", – сказал Кинзингер.

По словам бывшего конгрессмена, там обязательно будет написано о том, что Джонсон не сделал то, что могло бы изменить ход войны.

"Нужно признать тот факт, что это не мы помогаем Украине. Украина помогает нам, защищаясь от одного из наших главных конкурентов и, честно говоря, врагов в этом мире", – добавил он.

Одиозная республиканка Марджори Тейлор Грин уже подала ходатайство об уходе спикера, однако, по мнению Кинзингера, вероятность отставки Джонсона невелика.

Он посоветовал заключить соглашение с демократами, чтобы помочь Украине.

"Очистите свою совесть и позвольте украинцам победить россиян на поле боя", – сказал Кинзингер.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор США от Республиканской партии Джонни Эрнст заявила, что в Конгрессе остаются законодатели, которые не соглашаются с уровнем расходов на помощь Украине, хотя большинство поддерживает украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали,

что Washington Post узнал о плане Трампа по прекращению войны в Украине.

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