Экс-мер Рио-де-Жанейро подключился к заседанию горсовета прямо из туалета

В Бразилии произошел казус с бывшим мэром Рио-де-Жанейро Сезаром Майей. Политик присоединился к онлайн заседанию мэрии, сидя на унитазе.

Об этом пишет Eseuro.

Смешной случай с 78-летним политиком произошел 5 июня, когда он участвовал в обсуждении вопросов культурного наследия через видеосвязь. При общении Сезар Майя случайно опустил камеру ноутбука и показал, что он сидит на унитазе.

Лидеру сессии Пабло Мелло, который сквозь смех пытался продолжать повестку дня, пришлось деликатно попросить Сезара выключить камеру: "Я прошу вас, пожалуйста, выключите камеру".

Сезар Майя – бразильский политик, который был мэром города Рио-де-Жанейро трижды (1993-1997, 2001-2005 и 2005-2009). Он начал свою политическую карьеру в 80-х годах и с тех пор занимал разные должности на государственной службе. Кроме мэра он был советником и федеральным депутатом.

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