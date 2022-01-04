Экс-миллиардершу Элизабет Холмс, которую называли "Стивом Джобсом в юбке", признали виновной в мошенничестве

Экс-миллиардершу Элизабет Холмс, которую называли "Стивом Джобсом в юбке", признали виновной в мошенничестве

Предпринимательнице, обещавшей человечеству прибор, способный диагностировать заболевание только по капле крови из пальца, грозит до 20 лет заключения.

Основательницу корпорации Theranos Элизабет Холмс, которую называли "Стивом Джобсом в юбке", признали виновной по четырем пунктам обвинения по делу о мошенничестве.

Об этом в понедельник, 3 января, сообщает CNBC.

Отмечается, что суду присяжных в составе восьми мужчин и четырех женщин передали дело в середине декабря после трех месяцев рассмотрения и показаний 32 свидетелей. Обсуждение длилось более 50 часов в течение семи дней.

В конце концов, присяжные признали Холмс виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении конкретных инвесторов.

Судья окружного суда Северного округа Калифорнии Эдвард Давила вынесет приговор в отношении подсудимой позже. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В издании отмечают, что Холмс получила 945 миллионов долларов от высокопоставленных инвесторов, в том числе от экс-министра образования США Бетси ДеВос, медиамагната Руперта Мердока и основавшей Walmart семьи Уолтонов.

На пике популярности Theranos оценивалась в девять миллиардов долларов.

Холмс признали виновной, в частности, в хищении:

более 38 миллионов долларов из хедж-фонда здравоохранения из Сан-Франциско PFM Healthcare Master Fund;

почти 100 миллионов долларов из фонда Lakeshore Capital Management, связанного с семьей ДеВос;

около шести миллионов долларов из ООО Mosley Family Holdings, связанного с бывшим поверенным по недвижимости Дэниелом Мосли.

Пока присяжные озвучивали свои решения, Холмс "не проявляла никаких эмоций и смотрела прямо перед собой". После оглашения приговора она подошла к родным и обняла их.

Напомним, что бизнесвумен Элизабет Холмс оказалась на скамье подсудимых в США в сентябре этого года. Предпринимательница обещала человечеству прибор, способный диагностировать заболевание только по капле крови из пальца.

Когда ее компания начала получать деньги, Элизабет Холмс впервые отважилась на серьезную ложь. Она рассказала сетям аптек и супермаркетов, что ее изобретение уже использует американская армия, хотя там с ним просто знакомились.

Впоследствии журналист The Wall Street Journal обнародовал расследование, согласно которому сотрудников компании много лет запугивали и заставляли подделывать результаты исследований.

От технологии даже пострадали несколько человек, которым ошибочно диагностировали рак и ВИЧ. На компанию начали сыпаться судебные тяжбы.

Новости мира: в Соединенных Штатах начался суд над самой молодой миллиардершей

Читайте также: