Экс-министр энергетики России о последствиях атак на НПЗ: "Это серьезный удар по рынку"

Под удар регулярно попадают нефтеперерабатывающие фабрики в РФ. И ключевая проблема для врага состоит в том, что в стране-агрессоре таких, которые производят действительно современное качественное горючее, очень мало.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов.

У россиян большая проблема

Как утверждает Милов, оборудование может выйти из строя не только из-за удара, но и благодаря действию санкций и дефициту обслуживания, которые должны осуществлять иностранные компании.

"Например, на заводе "Лукойл" в Нижегородской области произошла авария, последствия до сих пор не решены. И непонятно, когда они будут решены. Этот завод производит 12% бензина в России. Один завод. То есть уменьшение мощности на половину – это удар по рынку очень серьезный", – подчеркнул оппозиционер.

Так, аварии или "инциденты" на нескольких нефтезаводах могут нанести серьезный удар по топливному рынку. Проблемы будут и для армии, и для остальной экономики РФ.

Милов также отмечает, что средств ПВО для прикрытия всех объектов в России недостаточно.

"Судя по тому, что многие удары оказываются успешными, велика проблема просто прикрыть такие все объекты ограниченными средствами, которые есть, – заверил бывший министр энергетики России.

Ранее говорилось, что украинские дроны способны наносить удары по объектам в глубоком тылу врага – на территории Российской Федерации. Враждебная ПВО неэффективна против дронов, поэтому Украина имеет немалые перспективы.

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