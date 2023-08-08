Экс-министр из Австрии, которая танцевала с Путиным, поселилась в деревне в России и пожалелась на жизнь: фото

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая "прославилась" тем, что танцевала на своей свадьбе с диктатором Путиным, переехала в деревню в России и поплакалась на "непонятное будущее".

Об этом пишет русское издание "Вид сбоку".

Карин Кнайсль известна тем, что в 2018 году вышла замуж и на своей свадьбе станцовала с российским диктатором Путиным. Впоследствии она уехала из Австрии из-за якобы травли и "фактического запрета на работу". Далее — она жила в Ливане, впоследствии переехала в Россию и была избрана в совет директоров "Роснефти". В марте 2022 года срок ее работы там истек.

Эксминистерша Австрии в деревне в России. Фото: росСМИ

Недавно Кнайсль переехала в отдаленную деревню Петрушово в Рязанской области. Там она арендовала жилье и начала активно участвовать в жизни глубинки.

"Я заплатила еще через месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем ничего", — посетовала экс-министр.

Напомним, в декабре 2022 года Карин Кнайсль опубликовала в Сети фото зимних пейзажей Москвы, в ответ премьер-министр Польши опубликовал фото "темных" Киева и Харькова.

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