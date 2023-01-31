Экс-начальник Пентагона призывает США предоставить Украине авиацию и ракеты ATACMS: "Хочу видеть, как украинцы идут в наступление"

Бывший министр обороны США Марк Эспер считает политику стран Запада по Украине правильной, но слишком медленной. По его мнению, помощь Запада, которую объявили во время январского "Рамштайна", не успеет поступить в Украину к предполагаемому новому российскому наступлению.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Нас волнует наступление России весной, а это март, до которого осталось пять недель. Поэтому посчитаем логистику — чтобы доставить танки нужные недели, нужно еще научить экипаж, это также занимает недели. Надо научить их не только индивидуальным навыкам, но и как работать коллективно, нужно создать логистику материально-технического обеспечения, систем пополнения запасов. Боюсь, мы не будем вовремя готовы", — подчеркнул Эспер.

Эксминистр убежден, что для успеха Украина должна была получить танки еще осенью. Поэтому он призывает Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями по поводу ракет ATACMS и самолетов-истребителей.

"Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных, разбить их и вытолкнуть с украинской территории. Но сейчас мы отстаем, танки нужно было передать украинцам в сентябре или в октябре", — подчеркнул Эспер.

Он добавил, что США должны также утвердить предоставление Украине самолетов.

"Если они (украинцы — ред.) собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "шахидов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы что угодно. Надо иметь точное оружие на большие расстояния", — добавил эксминистр.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.

Кроме того, такую позицию американского лидера поддержал и Белый дом. Мол, США уже посылают или анонсировали помощь для отправки, включая танки Abrams.

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