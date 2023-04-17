Экс-офицер ВМС США создала ряд пророссийских аккаунтов и рассказывала о "преступлениях Украины" — расследование

Пропагандистка, выдававшая себя за "российскую еврейку из Луганска", оказалась ветераном ВМС США из Нью-Джерси.

Бывшая офицер Военно-морских сил США Сара Биллc руководила пророссийским аккаунтом Donbass Devushka и распространяла пропаганду РФ. Женщина также имела ряд страниц в Twitter, Telegram и записывала подкасты на YouTube-канале.

Ее разоблачили участники Интернет-сообщества "Северноатлантическая организация Fella" (NAFO), которая борется с российской пропагандой, пишет The Insider.

"Одна из самых крупных прокремлевских распространительниц дезинформации и пропаганды, которая выдавала себя в сети за российскую еврейку из Луганска, оказалась разведенной женщиной средних лет из Нью-Джерси и ветераном ВМС США", — говорится в сообщении.

Участники группы NAFO сопоставили фотографии и другую информацию и выяснили, что настоящее имя "девушки" – Сара Билс, однако недавно она официально сменила его на другое, более российское. Биллс – бывшая унтер-офицер ВМС США, недавно уволенная с военной службы, родилась в Соединенных Штатах и живет в Ок Харборе, штат Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Отби-Айленд, где она когда-то служила.

В Twitter Donbass Devushka публиковала свои отфильтрованные фотографии и писала, что ее зовут Мила.

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Канал Donbass Devushka на YouTube был создан в июле 2022 года, а аккаунт @LuganskforLife появился в Twitter через месяц.

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Биллс поступила на службу в ВМС США в ноябре 2009 года. В ноябре 2022 года ее действующий статус во флоте закончился. Газета Wall Street Journal написала, что Билс работала в ВМС "техником по авиационному электронному оборудованию".

В соцсетях Donbass Devushka утверждала, что в 2014 году она путешествовала между российским городом Ростовом-на-Дону и украинским Луганском, в то время как "киевский режим постоянно убивал жителей города".

Однако, по данным NAFO, на самом деле Биллс в это время судилась в Ок Харборе со своим бывшим мужем.

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Билс создала несколько аккаунтов в Twitter, а с апреля добавила Telegram. К лету 2022 года, несмотря на то, что ее аудитория насчитывала всего десятки тысяч человек, она начала вести подкаст, в котором гостями были американские пропагандисты Джексон Хинкл, Скотт Риттер, Гарланд Никсон и журналистка российских государственных СМИ Фиорелла Изабель.

Она также изменила несколько учетных записей в Twitter, которые были заблокированы за нарушение принципов сообщества, прежде чем начать использовать старую учетную запись PelmeniPusha, созданную в июле 2012 года. Через год она вырастила небольшую дезинформационную "империю" в Twitter и Telegram под своим брендом Donbass Devushka с описанием "девочка и кошка против всего мира".

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В ее Telegram-канале публикуется большее количество "запрещенного" в Twitter контента, включая мемы, фейковые изображения, а также радость по поводу убийства отставного морского пехотинца США, отправившегося в Украину как иностранный доброволец, видео с мертвыми украинцами и поддержка видео, на котором украинский военнопленный обезглавлен россиянами.

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Она утверждала, что родилась и выросла "в России, на востоке Украины", а в детстве эмигрировала в США.

Однако ее родители отрицали, что они – эмигранты из России или что Билс имела какую-либо связь с Россией, Украиной или самопровозглашенными "Луганской или Донецкой народными республиками".

Сама Билл подчеркнула, что является лишь одним из 15 человек "по всему миру", которые управляют каналом. Имена других администраторов она отказалась назвать.

Напомним, в США арестовали военнослужащего Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру по подозрению в утечке секретных документов Пентагона, которые касались, в частности, контрнаступления ВСУ. 21-летний фанат компьютерных игр, "сливавший" тайны национальной безопасности США друзьям в геймерский чат, откуда документы разошлись по Сети.

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