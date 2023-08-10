Экс-плейбой и звезда крикета: биография и бурные годы правления бывшего премьера Пакистана Имрана Хана

Звездный игрок в крикет Имран Хан превратился в политика-популиста, обещавшего разорвать оковы коррупции и открыть Пакистану новую эру, исполненную надежд.

Однако последние дни политической карьеры Имрана Хана рассказывают контрастную историю, о которой пишет CNN.

Бывший премьер-министр Пакистана был арестован в своем доме в городе Лахор 5 августа после того, как его признали виновным в коррупции и приговорили к трем годам заключения.

Сидя в камере, которая, по словам его адвокатов, кишит мухами, в переполненной тюрьме, расположенной примерно в 80 километрах к западу от столицы Исламабада, Хан отрицает любые правонарушения и подал апелляцию.

Но приговор, скорее всего, положит конец его надеждам на участие в предстоящих выборах. 8 августа избирательные органы запретили Хану баллотироваться на должность в течение пяти лет.

Хан утверждает, что нынешнее правительство Пакистана вступило в сговор с главнокомандующим армии страны, чтобы отстранить его от власти и что его арест и дисквалификация политически мотивированы.

Несмотря на то, что в прошлом году парламент выразил ему вотум недоверия, Хан сохраняет широкую популярность в стране.

Один из немногих политиков, бросивший вызов мощным пакистанским военным, он привлек десятки тысяч человек на общенациональные митинги, ставшие постоянным явлением на нестабильной политической сцене страны.

Сторонники Хана — некоторые из них были вооружены палками и камнями — прошли по маршу по городам, скандируя лозунги против правящего строя. Полиция, одетая в спецсредства, применила ответный слезоточивый газ, что привело к массовым беспорядкам.

Для его сторонников Хан стал политическим мучеником, которого они поклялись защищать до конца. Но военные отреагировали на это широкомасштабным подавлением, арестами протестующих, цензурой журналистов и принуждением помощников Хана уйти в отставку.

С момента его задержания 5 августа улицы Пакистана остаются спокойными, без намека на будущие беспорядки.

Аналитики говорят, что арест Хана после годового противостояния с военными является четким сигналом для бывшего премьер-министра и его сторонников.

“У государства есть способы и средства, чтобы препятствовать народному протесту и уличным акциям протеста, – говорит исламабадский обозреватель Арифа Нур. Как только государство начинает подавлять протесты, люди начинают бояться своей жизни”.

Политический подъем Хана

То, что один из самых популярных политиков Пакистана сидит в тюрьме строгого режима, обычно используемого для удержания боевиков, является иллюстрацией непредсказуемости современной истории страны.

220-миллионная южноазиатская страна с момента своего основания в 1947 году борется с политической и социальной нестабильностью после травматического разделения, который наспех разделил Британскую Индию по религиозному признаку на две независимые страны.

Это страна, где часто происходят нападения боевиков, преуспевает бедность и распространенное насилие над женщинами. Ни один демократически избранный лидер никогда не завершал полный пятилетний срок с момента обретения независимости.

Аналитики утверждают, что большую часть из 76 лет страной правили политические династии или военные, а десятилетия коррупции и кумовства лишили избирательных прав широкие слои населения, требовавшие полного разрыва с прошлым Пакистаном.

Родившись в 1952 году в зажиточной семье в Лахоре, Хан, получивший престижное образование и степень по философии, политике и экономике в Оксфордском университете, рассматривался как билет страны в чистое и националистическое правительство.

Имран Хан – звезда крикета/Associated Press

Он снискал международную славу на поле для игры в крикет как грозный капитан национальной сборной Пакистана, который привел страну к единственной победе на чемпионате мира в 1992 году. Два года спустя Хан открыл онкологическую больницу и исследовательский центр в память о своей матери, умершей от этой болезни в 1985 году, что повысило его авторитет и принесло ему признание на родине.

Его харизматическое обаяние и стиль жизни плейбоя сделали его героем таблоидов, когда он женился на британской наследнице и журналистке Джемиме Голдсмит, которая появлялась на фотографиях вместе со своим бывшим мужем и двумя малолетними сыновьями на политических митингах.

Имран Хан с Джемимой Голдсмит/Associated Press

По мере того как его влияние в стране росло, Хан обратил внимание на политику.

В 1996 году он основал партию "Пакистанский Техрик-е-Инсааф" (ПТИ), или "Движение за справедливость", а в 2002 году получил место в парламенте. Хан, уже давно лишившийся своего плейбойского имиджа и ставший гораздо более открытым религиозным деятелем, взлетел к новым вершинам популярности в 2014 году, когда возглавил протесты, обвинив партию-победительницу ПМЛ-Н в фальсификации результатов опросов.

Наконец, после двух десятилетий пребывания на политической обочине, Хан был избран премьер-министром в 2018 году.

Клянувшись искоренить бедность и коррупцию, он пообещал миллионам жителей страны "новый Пакистан".

Бурное пребывание в должности

Хан столкнулся с многочисленными препятствиями во время своего пребывания в должности лидера. От роста инфляции до глобальной пандемии его правительство боролось с рекордным падением иностранной валюты, что поставило страну на грань экономического коллапса.

Рост военных действий между Пакистаном и соседней Индией привел к столкновениям между двумя ядерными государствами в 2019 году, но дипломатия с обеих сторон привела к тлеющему тупику, который длился на протяжении всего премьерства Хана. В следующем году он получил похвалу за то, как справился с пандемией коронавируса после того, как быстро закрыл границы и ввел локдаун, пытаясь сдержать распространение болезни.

Но в 2021 году он вызвал широкую международную критику за свою снисходительность к талибам, когда их длительное восстание в Афганистане приближалось к победе, обвинив Соединенные Штаты в ужасной ситуации в соседней стране.

Когда-то обожаемые военными, отношения с США теперь имели признаки ухудшения, подпитываемые антиамериканской риторикой, ставшей центральным элементом внешней политики Хана.

Правительство Хана "не смогло ввести такие изменения" в масштабах всей страны, которые они осуществили на уровне провинций, сказала Нур.

"Флагманскими проектами партии были реформа полиции и местные вопросы, и они не смогли решить их", — продолжила она. — Судя по тому, что мы видели, политическая воля Имрана Хана была недостаточно сильной. Конечно, все остальное, что касается нового Пакистана, свободного от коррупции, является слишком сложной задачей».

После того, как критики обвинили его в плохих решениях и спиралевидной инфляции, Хан был отстранен от власти в результате парламентского вотума недоверия в апреле прошлого года, что создало основу для почти годовых, порой насильственных протестов.

Утверждая, что он был несправедливо устранен военными и правительством в результате сговора, спонсируемого США — все три партии отрицают эти обвинения — аналитики говорят, что Хан сыграл на десятилетиях вражды, чтобы мобилизовать поддержку.

Трения между сторонниками Хана и властью неоднократно достигали апогея, самое драматичное — в мае, когда он был ненадолго арестован по разным обвинениям, что вызвало смертельный взрыв гнева.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал сторонников Хана "террористами", пообещав суровое наказание. Военные ответили подавлением инакомыслия, арестовав сотни протестующих и лидеров политической партии Хана.

Что происходит сейчас?

В возрасте 70 лет приговор может означать конец политической карьеры Хана. Но он пообещал бороться дальше.

В видео, записанном перед арестом, Хан попросил поклонников выйти на мирный протест, чтобы обеспечить их "свободу и права человека", добавив, что он проходит через эту "борьбу" ради будущего детей Пакистана.

Но в отличие от начала года пока нет никаких признаков массовых протестов со стороны его сторонников.

Осуждение Хана связано с расследованием, проведенным избирательной комиссией, признавшей его виновным в недекларировании доходов от продажи государственных подарков во время его пребывания в должности премьер-министра.

Некоторые из его соратников говорят, что приговор был политически мотивирован.

"Юридической команде Хана не разрешили выступить с какой-либо юридической защитой или своими заявлениями", — сказал Саид Зульфикар Бухари, международный пресс-секретарь ПТИ. “Никакому лидеру не позволено показываться на публике. Все скрываются или находятся в изгнании”.

И некоторые эксперты согласны с ним.

Конституционный юрист Салаар Хан отметил, что Хану "присудили максимальный срок заключения", добавив, что его команде не дали достаточно времени на подготовку защиты.

"Если вы посмотрите на то, что он сделал, и посмотрите на других нынешних политиков, они тоже получали подарки и не были привлечены к ответственности по тем же стандартам", — сказал он.

Правительство Пакистана утверждает, что его арест "не является вопросом политического преследования" и что суд вынес свое решение "в соответствии с установленной правовой процедурой".

В день ареста Хана правительство Пакистана объявило, что выборы будут проведены на основе новой переписи населения, что может привести к переносу даты выборов.

7 августа в интервью CNN министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что правительство, скорее всего, вскоре распустит парламент, который откроет путь для временного правительства, которое будет править до всеобщих выборов в ноябре, но оно не исключает вероятности задержки.

Хотя Хан не сможет участвовать в выборах в этом году, аналитики говорят, что было бы глупо исключать его возвращение.

«История Имрана Хана в политике символична для любого политика в Пакистане», — говорит Нур, указывая на предыдущие случаи, когда демократически избранные лидеры были отстранены от власти. Однако история показывает, что они "становятся более популярными" после того, как их устраняют, добавила она.

“Все политики, пользующиеся поддержкой народа, возвращаются к власти в Пакистане, – сказала Нур. — Пока электорат их поддерживает, они будут возвращаться к власти».

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