Дональд Трамп / © Associated Press

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Экс-помощник Белого дома и бывший советник главы Минздрава Калли Минс раскритиковал старших советников Дональда Трампа. Он обвинил оцепление президента в блокировании медицинских и пищевых реформ движения MAHA ради денег от фармкомпаний и пищевых гигантов.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Ушедший в отставку в прошлом месяце минс заявил, что некоторые помощники относились к Трампу как к ребенку. По его словам, они заботились о сборе денег на выборы, а не об обещанных реформах. На этих выборах победили демократы, теперь планирующие расследовать вероятную коррупцию в администрации.

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Больше всего Минс критиковал руководительницу аппарата Сьюзи Уайлз, которая в четверг ушла в отставку. По его словам, она блокировала решение — в частности, инициативу по ограничению сахара, чтобы не потерять пожертвования от лоббистов. Минс подчеркнул, что шаги окружения Уайлз не имели отношения к здоровой пище, борьбе с пестицидами или идеям Роберта Кеннеди-младшего.

Также Минс обвинил социолога Тони Фабрицио в сотрудничестве с Pfizer, а кандидат на пост главы FDA Хайди Овертон назвал главным препятствием для реформ.

В команде Трампа эти упреки отвергают. Политический советник Джеймс Блэр назвал обвинения в коррупции клеветой и заявил, что не собирает деньги. Он добавил, что советовал Минсу обратить внимание на беспокоящие избирателей высокие цены на еду, но тот это игнорировал.

Социолог Тони Фабрицио отрицал зависимость от фармкомпаний и подчеркнул, что его исследования, напротив, поддерживают снижение цен на лекарства. А спикер Эллисон Шустер заявила, что Трамп остается главным сторонником движения MAHA и уже достиг значительных успехов.

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В то же время сенатор-республиканец Рон Джонсон в эфире Fox News отметил, что Минс подробно раскрыл уровень коррупции в правительстве, добавив, что так американские власти работают уже десятилетиями на двухпартийной основе.

После отставки Уайлса должность руководителя аппарата Белого дома занял давний помощник Трампа Стивен Миллер. Его предназначение одобрили сторонники движения MAHA, хотя оно вызвало критику со стороны представителей Демократической партии.

Напомним, поражение Дональда Трампа на выборах и его заигрывание с Россией создают опасность для Украины. В Bloomberg объяснили, выстоит ли Украина без США.

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