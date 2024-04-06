Экс-послол США в ЕС заявил, что Трамп поддержит Украину в случае победы на выборах

Он считает, что Трамп не сможет договориться с Путиным, потому последний недоговороспособен.

Дональд Трамп не сможет завершить войну в Украине за один день, как он это неоднократно заявлял, в то же время он умеет жестко подвести черту.

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Об этом заявил американский дипломат Гордон Сондленд в интервью Forbes.

Дипломат выразил уверенность, что Трапп поддержит Украину, если это будет сделано в формате кредита, чтобы удовлетворить его электорат.

"Думаю, он даст кое-что понять Путину. Трамп умеет лучше Байдена подвести риску и сказать Путину: "Если ты не уберешься отсюда, мы увеличим количество вооружений — и твои люди будут гибнуть толпами". Трамп поступал так со многими иностранными лидерами, которые планировали создать США проблемы. Он недвусмысленно говорил им: "Если вы планируете создать США проблемы, вы не доживете до этого. И они ему верили", — заявил дипломат.

В то же время Трамп не сможет завершить войну в Украине за один день, и сам Трамп это прекрасно понимает.

"Трамп будет двигаться быстро. У него много недостатков, но он не ленив и не медлен. В США есть поговорка: сверяться с часами или календарем. Трамп — сверяется всегда с часами. Трамп будет говорить по телефону с Путиным. Пытаться заключить соглашение. Но не сможет ее заключить, потому что обе стороны "будут окопаны". Твердо убежден, что Трамп будет на стороне Украины, а не Москвы", — считает дипломат.

Он отметил, что Трамп и Зеленский смогут найти общий язык, и президент Украины сможет донести до американца важность сохранения страны.

"Друзья Трампа по Уолл-стрит и промышленности также расскажут ему, сколько ценных ресурсов есть у Украины. И что у наших стран может быть общий бизнес. Поэтому я хорошо смотрю на будущие отношения. Но я разочарован тем, что Трамп хочет сам решить вопрос Украины за восемь месяцев, если снова станет президентом. Время — это проблема для Украины. А Трамп был немного тихим, когда говорил о поддержке помощи в кредит. Это досадно, потому что в это время теряется много жизней и территорий", — заявил экс-посол.

Дипломат добавил, что Трампу необходимо выиграть выборы в США, потому что в противном случае он потеряет свое влияние.

Напомним, ранее сообщалось, что если Трамп снова придет к власти, НАТО хочет контролировать "Рамштайн".

Кроме того, мы ранее информировали, что соратница Трампа призвала Джонсона не оказывать Украине финансовую помощь.

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