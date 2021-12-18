Экс-посол США в России назвал 6 пунктов, которые должен выполнить Кремль по безопасности в Европе

Американский дипломат считает, что Россия должна вывести войска из Молдовы, Грузии и Украины и восстановить суверенитет этих стран.
Бывший американский посол в РФ Майкл Мак-Фол отреагировал на условия по проекту переговоров России с США и НАТО "о гарантиях безопасности" в Европе, которые Кремль передал в Вашингтон.
В своем Twitter дипломат опубликовал ответ на выдвинутые Кремлем ультиматумы.
"Теперь, когда Путин опубликовал свои идеи о новом соглашении о европейской безопасности, позвольте мне представить некоторые дополнительные пункты проекта соглашения", — написал он.
Требования Мак-Фола уместились всего в шести предложениях:
- Россия согласна вывести войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны;
- Россия соглашается вывести войска из Грузии, отказывается от признания независимости Абхазии и Южной Осетии и восстанавливает суверенитет Грузии;
- Россия согласна вывести войска из Украины, возвращает Крым Украине, прекращает поддерживать сепаратистские силы в Украине и восстанавливает полный суверенитет этой европейской страны;
- Россия соглашается вывести ракеты "Искандер" из Калининграда;
- Признавая важность защиты личной и национальной безопасности, Россия соглашается приостановить операции по убийству любого человека, проживающего в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия;
- Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Заключительный Хельсинкский акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум 1994 года.
По его словам, озвученные им пункты не содержат подробностей, но для этого-то и ведутся переговоры.
“Путин изложил список своих пожеланий. Вот мои пожелания. Теперь начнем переговоры между этими двумя документами", – подытожил Майкл Мак-Фол.
Напомним, спутниковые снимки зафиксировали перемещение российских войск у границ Украины на протяжении 9-14 декабря.
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