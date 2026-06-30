Экс-премьер Польши сделал резкое заявление об Украине и отказался от ордена: куда он его передаст

Моравецкий передаст украинский орден музею жертв Волынской трагедии / © Associated Press

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В Польше заявили о намерении передать Орден князя Ярослава Мудрого в Музей памяти жертв Волынской трагедии в Хелме.

Об этом заявил бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он сказал, что передаст полученный от Украины орден князя Ярослава Мудрого II степени в Мемориальный музей жертв Волынской трагедии, расположенный в польском Хелме.

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Моравецкий отметил, что хочет, чтобы это отличие стало символом памяти о поляках, погибших во время событий на Волыни в 1943-1945 годах.

«Передаю Орден князя Ярослава Мудрого в Музей памяти жертв Волынской трагедии в Хелме. Пусть эта награда там станет символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, убитых во время Волынской трагедии», — говорится в заявлении.

Также Моравецкий обвинил украинские власти в неспособности должным образом реагировать на исторические вопросы.

«Если коррумпированная украинская элита не способна этого сделать — сделаю это за них», — сказал Моравецкий.

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Депутат Европарламента присоединился к Моравецкому

К инициативе экс-премьера присоединился депутат Европейского парламента от партии «Право и справедливость» (PiS) Михал Дворчик. Он сообщил, что также передаст музею свою украинскую награду, полученную от президента Украины Владимира Зеленского.

Дворчик заявил, что поддерживает развитие польско-украинского сотрудничества, однако, по его убеждению, настоящее примирение возможно только при условии совместного видения исторических событий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишение главой Польши Навроцким ордена Белого Орла тесно связано с внутренней политикой этой страны, связанной именно с выборами 2027 года.

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