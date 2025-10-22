Экс-президент Франции Саркози будет сидеть в тюрьме с двумя полицейскими

Экс-президент Франции Николя Саркози / © Associated Press

Реклама

Приговоренного к 5 годам заключения бывшего президента Франции Николя Саркози будут охранять двое полицейских, которые будут находиться в соседних камерах в течение всего срока содержания под стражей.

Об этом в среду, 22 октября, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в эфире радиостанции Europe 1, передает The Guardian.

Накануне Саркози, который был президентом Франции с 2007 по 2012 год, прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока заключения после того, как его признали виновным в сговоре с целью финансирования его избирательной кампании диктаторским режимом Ливии.

Реклама

По словам главы МВД, двое полицейских из службы безопасности, которая охраняет бывших президентов, будут постоянно находиться в соседних камерах в течение всего срока заключения Саркози.

«Бывший президент республики имеет право на защиту из-за своего статуса. Ему явно существует угроза, и эта защита сохраняется во время его содержания под стражей», — сказал Нуньес.

Он добавил, что полицейские будут оставаться с Саркози «столько, сколько будет необходимо».

Экс-президент Франции будет содержаться в изоляторе тюрьмы Ла-Санте, где заключенные размещаются в отдельных камерах и содержатся отдельно во время мероприятий на свежем воздухе, то есть они не должны контактировать с другими заключенными.

Реклама

Профсоюзы тюремных охранников протестовали против присутствия полиции в тюрьме, утверждая, что здешний персонал вполне способен обеспечить безопасность заключенных.

Адвокаты Саркози подали ходатайство о досрочном освобождении экс-президента и ожидают его рассмотрения примерно через месяц. Они сказали, что надеются добиться его досрочного освобождения до Рождества.

Напомним, ранее суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре и приговорил его к пяти годам заключения по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.