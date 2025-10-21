Экс-президент Франции Саркози отправился в тюрьму: что известно

Николя Саркози / © Associated Press

Бывший президент ФранцииНиколя Саркози с сегодняшнего дня находится в тюрьме La Santé в Париже. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с частичной отсрочкой исполнения приговора по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года со стороны Ливии.

об этом сообщает BFMTV

Адвокаты Саркози сразу после его прибытия в тюрьму подали ходатайство об освобождении. По словам защитников, нет риска повторения преступления, уничтожения доказательств или давления на свидетелей. Апелляционный суд имеет два месяца для принятия решения, в среднем дела в Париже рассматриваются в течение месяца.

Сын бывшего президента, Луи Саркози, поблагодарил всех, кто собрался возле дома Николя Саркози, чтобы поддержать его. Он подчеркнул, что «наш отец — невинный человек», а поддержка сторонников останется в памяти семьи навсегда.

Перед заключением Саркози встретился с действующим президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По прибытии в тюрьму он прошел все стандартные процедуры для нового заключенного: взятие отпечатков пальцев, фотографирование, получение номера заключенного, сдачу личных вещей и полную проверку. По словам адвокатов, Саркози «принимает ситуацию с достоинством, не жалуется, но остаемся возмущенным».

Друзья и коллеги политика из правых сил, в частности Лоран Вокье и Эрик Сиотти, выразили поддержку Саркози в социальных сетях, отметив его стойкость и достоинство.

Адвокаты также назвали день заключения «трагическим для Франции» и надеются, что апелляционный суд восстановит справедливость.

Это первый случай в истории Франции, когда бывший президент официально находится в тюрьме.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд Франции признал Николя Саркози виновнымв преступном сговоре и приговорил его к пяти годам заключения по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.