Экс-президент Молдовы Додон отказался от депутатского мандата ради налаживания отношений с РФ

Партия Додона должен рассмотреть изменения в устав.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон отказался от мандата депутата, чтобы возглавить "Молдавско-российский деловой союз".

Об этом сообщают издания TV8 и NewsMaker.

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По его словам, в оппозиции вне парламента он будет действовать эффективнее. В частности, займется "налаживанием отношений с Россией".

"Я не вижу смысла быть депутатом в этом парламенте. Поэтому я решил, что я не буду связывать себя парламентской порядком, а буду ездить с порядком нашей партии по всем населенным пунктам Молдовы. Я хочу быть ближе к гражданам и помогать экономическим агентам", — заявил Додон.

Бывший молдавский лидер также подчеркнул, что его "Партии социалистов Республики Молдова" 18 декабря рассмотрит изменения в устав. В частности, его должны снять с должности председателя, заменив ее коллегиальным органом.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Молдовы в понедельник, 12 июля, объявила результаты досрочных парламентских выборов, в которых приняли приняли участие 22 партии и блоки и один независимый кандидат. После обработки 100% данных партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов (67 мандатов), блок "Коммунисты и социалисты" получил 27,17% (32). Также в парламент прошла партия "Шор" — 5,74% (6-7 мест).

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