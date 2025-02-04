Додон посетовал, что "советскую Молдавию" лишили статуса морского государства, а также якобы "отобрали юг страны и север".

Пророссийский политик Молдовы, лидер Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил посягнув на некоторые украинские земли, назвав их "исторически молдавскими".

Об этом пишет NewsMaker.

Додон прокомментировал заявление ультраправого румынского политика Келина Георгеску, который назвал Украину "вымышленным государством" и призвал к "разделению" нашего государства.

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"Хочу заметить некоторым политикам Европейского союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически молдавские, некоторые из них. Там и сейчас проживают сотни тысяч молдаван на своей земле, и они говорят на молдавском языке", – говорит молдовский "друг Путина"

Додон сказал, что "советскую Молдавию" лишили статуса морского государства, а также якобы "отобрали юг страны и север".

Также молдавский политик отметил необходимость переговоров между Украиной и РФ по завершению войны. Он осудил заявление президентки Молдовы Маи Санду, которая сказала, что Кишинев будет поддерживать Украину до конца войны.

Почему заявление Додона является исторической манипуляцией

Заметим, что заявление Додона о том, что якобы Украинепринадлежит "юг и север Молдовы" абсолютно не соответствует действительности и является исторической манипуляцией.

На самом деле это Украина потеряла свои этнические земли Приднестровья, когда Москва в 1924 году создала искусственное образование Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (территория Бессарабии тогда входила в состав Румынии).

"В молдавской автономии большинство районов было с украинским большинством. Из 11 районов только в двух было абсолютное большинство молдавское и в одном – относительное. Зато украинцы составляли абсолютное большинство в пяти районах и в двух – относительное; а один район – Тираспольский, за счет самого Тирасполя – был с российским большинством населения", – рассказывал историк Геннадий Ефименко на «Радио Свобода».

Карта Молдавской АССР в границах 1924-1940 годов

И хотя в 1940 году после аннексии СССР Бессарабии северо-восточные районы МАССР были переданы в состав Одесской области Украины, большую часть автономной республики передали Молдавской ССР.

Заметим, что УССР некоторое время принадлежали территории с Липканами, Бричанами и Окницей.

Территория Черновицкой области по состоянию на 1940 год была несколько больше.

Однако эти земы были затем переданы Молдавской ССР.

Современная территория Черновицкой области

Молдаване или румыны: историческая справка

Государство Молдова занимает почти весь исторический регион Бессарабии (южная часть Бессарабии – в составе Одесской области, небольшая северная полоса – Черновицкой области). Хотя исторический регион с названием Молдова находится в Румынии.

Нынешняя территория Молдовы вошла в состав Румынского королевства в 1918 году. 1940 СССР аннексировал Бессарабию и Северную Буковину, а также небольшой округ Герца (часть старой Румынии, которая никогда не была в составе Буковины или Бессарабии, сейчас — примерно территория бывшего Герцаевского района Черновицкой области).

Этнический состав населения Молдавской ССР по последней советской переписи 1989 года / Фото: Радио Свобода

Румынские националисты, поддерживающие идею România Mare (Великой Румынии), считают, что в состав их государства должна входить не только Республика Молдова, но и Черновицкая и южная часть Одесской областей.

Заметим, что в своем интервью Игорь Додон упомянул о "молдавском народе" и "молдавском языке". Однако молдовские правые считают себя румынами, тогда как отдельность молдавского народа отстаивают преимущественно пророссийские партии.

Вопрос объединения Молдовы и Румынии снова поднялся после румынской революции 1989 года и обретения Молдовой независимости в 1991-м и периодически вытекает в информационном поле.

Сразу поясним, что делать аналогии в отношениях между Молдовой и Румынией и Украиной и РФ совсем некорректно. В Молдове правые партии и националисты выступают за сближение с Румынией и поддерживают переименование молдавского языка на румынский. В то время как критики Бухареста и сторонники названия "молдавский язык" – это преимущественно пророссийские политические силы.

Весной 2023 года в Молдове был принят закон, предусматривающий замену во всех законах и Конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык". Во время голосования молдавские депутаты даже подрались.

Украинское правительство также отказалось от термина "молдавский язык". Отныне государственным языком Молдовы признан румынский.

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